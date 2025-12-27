Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi de bahis soruşturmasında yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), futbol alanında bahis oynadığı tespit edilen 42 temsilcinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildiğini duyurdu. TFF’nin açıklamasında, bu kişiler hakkında Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 26 Aralık 2025’ten itibaren tedbir kararı alındığı belirtildi.

T24'ün haberine göre; sevk edilenler arasında, eski Dışişleri Bakanı ve AKP Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi, TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi ve UEFA delegesi Hayri Çavuşoğlu da yer aldı.

Bahis oynadığı belirlenen 11 ismin üst klasman temsilcisi olduğu açıklandı.

33 TEMSİLCİ

Soruşturma sürecinde TFF’ye istifasını sunan 33 temsilci hakkında da bahis oynayıp oynamadıklarının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’na yazı yazıldığı, yanıt beklendiği bildirildi.

TFF, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir. Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir"

İşte PFDK'ye sevk edilen 42 temsilci:

57. MADDE NE DİYOR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi, futbolla ilgili kişilerin doğrudan ya da dolaylı şekilde bahis oynamasını ve bahis şirketleriyle çıkar ilişkisi kurmasını yasaklıyor. Bu kurala uymayanlara 3 aydan 1 yıla kadar men cezası verilebiliyor.

Ayrıca, yetkili olmayan bahis şirketlerinin tanıtımını yapan kulüpler, lig seviyesine göre 2,5 milyon TL’ye kadar para cezası ve 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kalabiliyor. Bu cezalar her tekrar halinde artarak devam ediyor.