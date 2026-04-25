Ardahan'da yürek burkan anlar: Tay ölen annesinin başından bir an olsun ayrılmadı

Yayınlanma:
Ardahan'da Kura Nehri kıyısında ölen annesinin başından ayrılmayan ve onu emmeye çalışan yavru tayın görüntüleri izleyenleri duygulandırdı. Tay, bir vatandaş tarafından sahiplenildi.

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında kaydedilen görüntüler, izleyenlerin yüreğini burktu. Ölen annesinin yanından bir an olsun ayrılmayan yavru tayın sadakati, çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

ANNESİNİN YANINDAN AYRILMADI

Nehir kıyısında ölü bir at ve yanında bekleyen yavrusuyla karşılaşan bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, tayın annesinin başucundan hiç ayrılmadığı, zaman zaman ölen annesini emmeye çalıştığı ve onu uyandırmaya çalışır gibi hareket ettiği görüldü.

tay-olen-annesinin-basindan-ayrilmadi-1277719-380235.jpg

TAY SAHİPLENİLDİ

Annesinin kaybıyla baş başa kalan ve yardım bekleyen tay, çevredeki bir vatandaş tarafından fark edilerek sahiplenildi. Tay, güvenli bir yere götürülerek koruma altına alındı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

