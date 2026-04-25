Ankara'da feci kaza: Kamyonet çarpan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Ankara'nın Çubuk ilçesinde dedesiyle parktan dönerken yola çıkan 3 yaşındaki Yakup Can Y., kurbanlık yüklü kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşanan elim kazada, parktan dönen 3 yaşındaki Yakup Can Y., bir kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

KAZA PARK DÖNÜŞÜ MEYDANA GELDİ

Olay, saat 11.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Çay Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dedesi ile birlikte parktan evine dönmekte olan küçük Yakup Can Y., aniden yola çıktığı sırada A.İ.A. idaresindeki 06 EET 501 plakalı, kurbanlık hayvan yüklü kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine çevredeki vatandaşlar tarafından hemen bir otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Can Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay sonrası kamyonet sürücüsü A.İ.A., polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

