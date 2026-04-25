Türkiye ve Suriye'den ortak operasyon! 300 milyon liralık madde ele geçirildi

MİT’in Güneydoğu Asya’dan yola çıkan gemiye ilişkin istihbaratı üzerine Türkiye ve Suriye birimleri ortak operasyon düzenledi. Lazkiye Limanı’na ulaşması beklenen gemideki konteynerde 236 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimleri ortak uyuşturucu operasyonu düzenledi. Güneydoğu Asya’dan yola çıkan gemide 236 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonun MİT’in istihbaratıyla yapıldığı açıklandı.

MİT, Güneydoğu Asya’dan hareket eden bir gemide uyuşturucu bulunduğuna ilişkin istihbarat elde etti. Takibe alınan geminin önce Mısır’ın İskenderiye Limanı’na, ardından Lübnan’ın Beyrut Limanı’na ulaştığı belirlendi. Geminin son durağının ise Suriye’deki Lazkiye Limanı olduğu tespit edildi.

ORTAK OPERASYON

MİT’in Suriyeli yetkililerle paylaştığı bilgiler üzerine Türkiye ve Suriye birimleri ortak çalışma yürüttü. Suriye İçişleri Bakanlığı Narkotik Birimi tarafından 16 Nisan 2026’da yapılan aramada, gemideki konteynerlerden birinde gizlenmiş uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda 236 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

