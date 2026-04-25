Alkollü ve ehliyetsiz sürücü istinat duvarına çarptı: Yüz binlerce lira ceza yedi

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde istinat duvarına çarpan 2.56 promil alkollü ve ehliyetsiz sürücü M.Ö.'ye 250 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, istinat duvarına çarpan sürücü ağır bir idari para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

KONTROLSÜZ SÜRÜŞ DUVARA ÇARPTI

Kaza, Bolu Caddesi üzerinde, Mudurnu Kapalı Spor Salonu'nun önünde gerçekleşti. M.Ö. idaresindeki 14 AR 818 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü M.Ö., bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mudurnu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2.56 PROMİL ALKOLLÜ VE EHLİYETSİZ

Hastanede yapılan tetkiklerde, sürücü M.Ö.'nün 2.56 promil alkollü olduğu ve herhangi bir sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kural ihlallerinden dolayı M.Ö.'ye toplam 250 bin TL tutarında idari para cezası uyguladı.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Mudurnu'da trafik güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini artıran polis ekipleri, bölgedeki kural ihlallerine göz açtırmıyor. Emniyetten yapılan açıklamaya göre, ilçede son bir hafta içerisinde 'alkollü araç kullanmak' suçundan yakalanan 2 sürücüye daha toplam 75 bin TL idari para cezası kesildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

