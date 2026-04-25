Kendisini cinayetten sorumlu tutanların silahlı saldırısında öldürüldü

Adana’da, Selim Tutuş isimli 38 yaşınki erkek, motosikletiyle seyir halinde olduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda hayatını kaybeden Tutuş'un, 2 yıl önce işlenen bir cinayetten sorumlu tutulduğu ve saldırıyı gerçekleştirenlerin de, Tutuş'u bu cinayetten sorumlu tutan kişiler olduğu iddia edildi.

Tartıştığı grubun silahlı saldırısına uğradı: Hastanede hayatını kaybetti

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Silahlı saldırı, saat 15.30 sıralarında, Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Caddesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre; Selim Tutuş, motosikletiyle caddede seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Tutuş, yere yığılırken, henüz kimliği saptanamayan saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

CİNAYETTEN SORUMLU TUTULUYORMUŞ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde Selim Tutuş’un yaşamını yitirdiği belirlendi. Tutuş’un cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Selim Tutuş'un 2 yıl önce işlenen bir cinayetten sorumlu tutulduğu, bu nedenle tarafların kendisine husumet beslediği ileri sürüldü. Polis, iddialarla ilgili inceleme başlattı. (DHA)