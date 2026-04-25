Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada: İnsan kaçakçıları 10 kilometrelik takipte yakalandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sınır hattında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheliler ile jandarma ekipleri arasında yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca yaşandı.
Araçlarını buğday tarlasına süren şüphelilerden 3’ü, jandarmanın uyarı ateşi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
KÖYLÜLERDEN JANDARMA OPERASYONUNDA DESTEK
Suriye’ye sınır komşusu olan Akçakale’de, sınır hattında para karşılığında insan kaçakçılığı yapıldığı iddiaları üzerine köylüler durumu jandarmaya bildirdi.
Şüpheli aracı takip eden vatandaşlar, konum bilgilerini ekiplerle paylaşarak operasyona destek verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, ‘dur’ ihtarına uymayan aracı takibe aldı.
Suriye-Türkiye sınır hattında yaşanan kovalamaca sırasında sürücü kaçmaya devam ederken, bölgede hareketli anlar yaşandı.
ARACI TERKEDİP YAYA OLARAK KAÇTILAR
İçerisinde kar maskeli kişilerin bulunduğu araç, yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından sulama kanalı üzerindeki köprüde terk edildi.
Araçtan inerek yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliler, buğday tarlasına yöneldi. Jandarma ekiplerinin havaya uyarı ateşi açması üzerine 3 şüpheli teslim oldu.
Yaşanan kovalamaca anı cep telefonu kamerasına yansırken, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)