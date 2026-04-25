Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada: İnsan kaçakçıları 10 kilometrelik takipte yakalandı

Şanlıurfa'da insan kaçakçıları ile jandarma arasında film sahnelerini aratmayan kovalamaca yaşandı. Sınır hattında insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüpheliler, buğday tarlasına sürdükleri araçlarını terk edip yaya olarak kaçmayı deneyince kıskıvrak yakalandı. O anlar kameraya yansıdı.