Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin emniyetli seyir sınırının altına düşmesi üzerine, transit gemi geçişleri geçici olarak askıya alındı.

TRAFİK SAAT 00.25’TE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, sisin denizdeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle güvenlik kararı aldı. Kuzey ve güney yönlerinden Boğaz'a giriş yapmaya hazırlanan gemi kaptanları telsizle bilgilendirilerek, Boğaz trafiğinin saat 00.25 itibarıyla çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldığı duyuruldu.

YEREL ULAŞIM DEVAM EDİYOR

Transit gemi trafiğindeki bu duraksamaya rağmen, şehir içi ulaşımı sağlayan yerel feribot seferlerinde şu an için herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Boğazdaki gemi trafiğinin, sisin etkisini kaybetmesi ve görüş mesafesinin düzelmesinin ardından normale döneceği açıklandı.

AA