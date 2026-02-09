Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Yayınlanma:
Çanakkale Boğazı, yoğun sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle saat 00.25 itibarıyla transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı’nda akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin emniyetli seyir sınırının altına düşmesi üzerine, transit gemi geçişleri geçici olarak askıya alındı.

TRAFİK SAAT 00.25’TE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, sisin denizdeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle güvenlik kararı aldı. Kuzey ve güney yönlerinden Boğaz'a giriş yapmaya hazırlanan gemi kaptanları telsizle bilgilendirilerek, Boğaz trafiğinin saat 00.25 itibarıyla çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldığı duyuruldu.

Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağacak sert esecek!Meteoroloji saat verdi: Kuvvetli yağacak sert esecek!

YEREL ULAŞIM DEVAM EDİYOR

Transit gemi trafiğindeki bu duraksamaya rağmen, şehir içi ulaşımı sağlayan yerel feribot seferlerinde şu an için herhangi bir aksama yaşanmadığı bildirildi. Boğazdaki gemi trafiğinin, sisin etkisini kaybetmesi ve görüş mesafesinin düzelmesinin ardından normale döneceği açıklandı.

AA

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

