Mehmet Türkmen'in tutukluluğunda yeni gelişme

Mehmet Türkmen'in tutukluluğunda yeni gelişme
Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti. Türkmen’in avukatlarının bu ret kararına karşı yaptığı itiraz da reddedildi.

Gaziantep'te işçilerin eyleminde yaptığı konuşmanın ardından tutuklanan Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti.

Türkmen'in avukatlarının, Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yaptığı itirazın da "tutuklamanın hukuka uygun olduğu" gerekçesiyle reddedildiği açıklandı.

Sendikacılardan 1000 imza: Mehmet Türkmen serbest bırakılsınSendikacılardan 1000 imza: Mehmet Türkmen serbest bırakılsın

RET KARARINA YAPILAN İTİRAZ DA REDDEDİLDİ

Sendikanın sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:

"Genel başkanımız Mehmet Türkmen’in halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla yargılandığı dosyada tensiple birlikte tahliye talebimiz reddedilmişti. Red kararına karşı avukatlarımız itiraz yoluna başvurmuştu. Bir kez daha hukuku ayaklar altına alan uygulamalarda ısrar eden yargılama makamları itirazımızı “tutuklamanın hukuka uygun olduğu” gerekçesiyle reddetti. Unutmayacağız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Türkiye
5 ilde sel ve fırtına uyarısı: Tarih vererek açıklandı
5 ilde sel ve fırtına uyarısı: Tarih vererek açıklandı
Ekmek almaya giderken canından oldu!
Ekmek almaya giderken canından oldu!