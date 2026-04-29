Mehmet Türkmen'in tutukluluğunda yeni gelişme
Gaziantep'te işçilerin eyleminde yaptığı konuşmanın ardından tutuklanan Birtek-Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedilmişti.
Türkmen'in avukatlarının, Gaziantep 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına yaptığı itirazın da "tutuklamanın hukuka uygun olduğu" gerekçesiyle reddedildiği açıklandı.
RET KARARINA YAPILAN İTİRAZ DA REDDEDİLDİ
Sendikanın sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu açıklama yapıldı:
"Genel başkanımız Mehmet Türkmen’in halkı yanıltıcı bilgiyi yayma suçlamasıyla yargılandığı dosyada tensiple birlikte tahliye talebimiz reddedilmişti. Red kararına karşı avukatlarımız itiraz yoluna başvurmuştu. Bir kez daha hukuku ayaklar altına alan uygulamalarda ısrar eden yargılama makamları itirazımızı “tutuklamanın hukuka uygun olduğu” gerekçesiyle reddetti. Unutmayacağız."