Otomobil tarlaya uçtu: 7'si çocuk 11 yaralı!

Kaza, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Batıkarakoç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği 22 ABM 653 plakalı otomobil, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 7'si çocuk toplam 11 kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kentteki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların tedavilerinin devam ettiği, kazada yaralanan sürücü Z.D. nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Bölgeye gelen polis ve jandarma ekiplerinin kazanın ardından bölgede inceleme başlattığı öğrenildi. (DHA)