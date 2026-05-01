Atatürk'ün talimatıyla kuruldu: Yurdu demir ağlarla ören, fabrikalar kuran fabrikada 1 Mayıs'ta emekçiler iş başında

Türkiye'nin ilk ağır sanayi kuruluşu KARDEMİR'de binlerce işçi, 1200 ile 1600 derece arasındaki kavurucu koşullarda üretim sürdürüyor. "Fabrikalar kuran fabrika"nın emekçileri 1 Mayıs'ı iş başında kutladı.

ATATÜRK'TEN KALAN 87 YILLIK KÖKLÜ MİRAS

Atatürk'ün talimatıyla 3 Nisan 1937'de Karabük'te temeli atılan KARDEMİR, Türkiye'nin ilk ağır sanayi tesisi unvanını taşıyor.

İlk yüksek fırın 9 Eylül 1939'da ateşlendi; ilk Türk demiri ise bir gün sonra, 10 Eylül'de üretildi.

O günden bu yana "fabrikalar kuran fabrika" olarak anılan tesis, Türkiye'nin tek ray üreticisi olma özelliğini de koruyor. Ereğli Demir Çelik ve İskenderun Demir Çelik dahil Türkiye'deki üç entegre demir çelik fabrikasından ikisini bizzat KARDEMİR kurdu.

1600 DERECEDE MESAİ

Fabrikada 16 yıldır çalışan Harun Özcan, görev yaptığı çelikhanede yüksek fırından gelen sıvı ham demiri çeliğe dönüştürdüklerini anlattı. Özcan, en zorlu koşulun sıcaklık olduğunu vurguladı.

"En zorlandığımız kısım sıcaklık oluyor. Burada 1600 derecede çalışıyoruz. Stresli ve en ufak dalgınlığı kaldırmayan iş yapıyoruz. Türkiye'nin yanı sıra Avrupa hatta dünyadaki en kaliteli demiri üretiyoruz. KARDEMİR, dışarıya bağımlılığımızı minimize edecek bir kuruluş, bununla da gurur duyuyoruz."

5. Yüksek Fırın Bölümü'nde işletme başmühendisi olarak görev yapan Hüseyin Ayhan da tesisin emek yoğun yapısına dikkat çekti.

"Demiri yaklaşık 1500 derece sıcaklıkta sıvı halde fırından dışarı alıyoruz. Burada en büyük yardımcılarımız işçi arkadaşlarımız. Türkiye'nin ilk ve tek ray üretici şirketiyiz. Bu, bizim için her zaman gurur kaynağı."

TRENLERDE, KÖPRÜLERDE, BİNALARDA... EMEKLERİ HER YERDE

Enerji tesislerinde elektrik bakım işçisi olarak çalışan Mustafa Ulukaya, 16 yıllık meslek yaşamını "fabrikalar yapan fabrikada" geçirdiğini söyledi.

"Bugün bindiğimiz trenler, gördüğümüz binalar, üzerinden geçtiğimiz köprülerin tamamında emeğimiz var. Yüzde 100 yerli ve milli olması, bunlarda da emeğimizin olması onur ve gurur verici."

Mühendis Mustafa Yaşar ise Türkiye nüfusunun büyük çoğunluğunun hiç Karabük'e gelmemiş olabileceğini ama Karabük çeliğiyle mutlaka bir şekilde temas kurduğunu belirtti.

"Emeğimizle, alın terimizle geleceğimizi inşa etmek adına burada diğer emekçi arkadaşlarımızla el ele, sırt sırta, omuz omuza mücadelemize devam ediyoruz" dedi.

UMUDUN VE DAYANIŞMANIN GÜNÜ

Fabrika çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü iş başında kutladı. Harun Özcan günü "işçi ve emekçinin dayanışma günü, umut günü" olarak tanımlarken kazasız ve belasız bir çalışma ortamı için mücadelelerini sürdürdüklerini vurguladı. Hüseyin Ayhan da tüm emektarlara kazasız nice 1 Mayıslar diledi.

(AA)