Sabiha Gökçen'e gitmek isteyenler dikkat! O otobüs hattı artık yok

Kocaeli ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında ulaşım sağlayan belediye iştiraki Hat 250 seferleri, yapılan ihale sonrası sona erdi. İşletmenin özel firmaya devredilmesiyle birlikte boşa çıkan otobüslerin akıbeti ve terminaldeki bekleyişleri dikkat çekti. Ulaşımpark'tan gelen açıklama ile araçların yeni görevleri ve alternatif ulaşım planı netleşti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Hat 250, bölge halkının havalimanına erişiminde en çok tercih ettiği güzergahların başında geliyordu. Ocak ayında Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ) tarafından düzenlenen yeni ihale ile hattın işletmecisi el değiştirdi.

Yapılan ihalede en yüksek teklifleri veren özel firmaların ardından dördüncü sırada kalan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 28 Şubat itibarıyla resmi seferlerini durdurdu. Hattın yeni işletmecisi ise ihaleyi kazanan özel firma oldu.

TERMİNALDE BEKLEYEN 20 OTOBÜSÜN DURUMU NE OLACAK?

Hat 250'nin seferden çekilmesinin ardından İzmit Otogarı'nın peronlar kısmında sabit bekleyen yaklaşık 20 belediye otobüsü, vatandaşlar tarafından "Araçlar atıl mı kalacak?" sorusunu gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaşımpark A.Ş. Genel Müdürü Serhan Çatal, araçların pasif durumda olmadığını belirtti.

Çatal, otobüslerin mevcut durumda farklı organizasyonlarda ve belediyenin diğer saha çalışmalarında aktif olarak kullanıldığını ifade etti. Araçların neden terminalde durmaya devam ettiğine dair ise, "Hat 250 döneminden kalan bir düzen olduğu için yer değişikliği yapmadık. İhtiyaç duyulan her an bu araçlar farklı görevlere çıkıyor ve mesai bitiminde tekrar bu noktaya park ediyor" bilgisini paylaştı.

HAVALİMANINA ALTERNATİF ULAŞIM: HAT 200 VE METRO AKTARMASI

Hattın özelleşmesiyle birlikte belediye bünyesinde kalan ulaşım imkanları da yeniden şekillendirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına İzmit Otogar ile Kartal arasında çalışan Hat 200 seferlerini yoğunlaştırdı.

Yeni planlamaya göre Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek isteyen yolcular için sunulan alternatif güzergah şu şekilde:

  • Hat 200 ile Tavşantepe, Pendik veya Kartal duraklarına ulaşım.
  • Bu duraklardan M4 Metro Hattı'na aktarma.
  • Ortalama 90 dakikalık otobüs ve 12 dakikalık metro yolculuğu ile toplam 102 dakikada havalimanına erişim.

BÖLGESEL ULAŞIMDA YENİ STRATEJİ

Hat 250'nin devredilmesiyle birlikte UlaşımPark araçlarının şehrin diğer yoğun hatlarına kaydırılması veya özel etkinliklerde görevlendirilmesi bekleniyor. Kocaeli'deki toplu taşıma filosunun verimliliğini artırmak amacıyla yapılan bu planlama, araçların boşta kalmamasını ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını hedefliyor.

Şu an için terminalde bekleyen araçların, şehrin genel ulaşım ağındaki yoğunluğu azaltmak üzere yedek kuvvet veya özel hizmet aracı olarak rotasyona dahil edildiği bildirildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

