MHP'de kongre takvimi belli oldu!

İzzet Ulvi Yönter'in olaylı istifası sonrası teşkilatlarda görevden almaların yaşandığı MHP'de bir taraftan da 15'inci Olağan Kongre süreci işliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, yaptığı açıklamada 19 Mayıs Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde ilk kongrenin düzenleneceğini duyurdu.

Yalçın yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Semboller; soyut ve derin kavramların, düşüncelerin anlaşılır ve belirgin hâle getirilip somutlaştırılmasına katkıda bulunan araçlardır. Sembollerle kavramlar arasında ne kadar mantıki ve gerçekçi bir bağ bulunursa altı çizilmek, yansıtılmak istenen fikirler veya konular da o kadar çok kabul görür. Edebiyatta, felsefede, sosyolojide ve tarihte olduğu gibi, siyasetin dilinde de sembollerin önemi büyüktür. Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal Atatürk ’ün kurtuluş mücahedesini başlatmak üzere Samsun’a çıkışına “İlk Adım” denmesi, buna çarpıcı bir örnektir.

İlk Adım; Kurtuluş Savaşı’nın özünü oluşturan hürriyet ve bağımsızlık kavramlarını takviye ederek Millî Mücadele ruhuyla güçlü bağ kurulmasını sağlayan bir tabirdir. Sembol ve kavram ilişkisi üzerinden kurulan bu denklem; Atatürk’ün Samsun’a çıkışına derin, vasi ve aynı zamanda kutlu bir mana kazandırmaktadır. İlk Adım kavramı; hem vatanın bütünlüğü ve hürriyeti yolunda sarsılmaz bir hamleyi, hem de milletin milletimizin bekası ve istiklali için sergilenen azim ve kararlığı yansıtarak millî iradeyi sembolize etmektedir.

İlk Adım, milletimizin varoluş refleksi istikametinde tarihe vurulmuş silinmez bir damgadır. O bakımdan 19 Mayıs 1919 tarihini tehlikeli bir vapur seyahatinin son bulmasından, yolcuların Karadeniz’e kıyısı bulanan güzide bir ilimizde karaya ayak basmasından ibaret olmadığı hakikati, “İlk Adım” kavramına destansı bir hususiyet kazandırmaktadır.

Tarihimizin bu gibi önemli safhaları ve şanlı sayfaları, Türk siyasi hayatında daima ilham ve enerji kaynağı olmuştur. Türk milletinin kadim değerleriyle ve şanlı geçmişiyle iftihar eden nesillerin kurduğu MHP de, zaman zaman halkla iletişimi zenginleştirmek ve siyasi diyalog iklimini egemen kılmak için tarihimizin mehabetini yansıtan mefhumları simge olarak kullanmaktadır.