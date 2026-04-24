Yasa dışı bahis operasyonu: 50 milyar liralık trafik deşifre edildi!

8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 81 şüpheli yakalandı. MASAK incelemesiyle banka ve kripto hesaplarında 50 milyar liralık bir para trafiği olduğu ortaya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan verilere göre jandarma ve MASAK ekipleri Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde büyük bir suç ağını çökertti. Aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 8 farklı ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen baskınlarda yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma faaliyetleri hedef alındı.

Toplam 92 ayrı adrese düzenlenen operasyonlar kapsamında 81 şüpheli güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

1276920.jpg

HAVUZ HESAPLAR ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ SAĞLADILAR

Yapılan incelemelerde şüphelilerin yasa dışı bahis platformlarına üye olan kişilerin bakiye yükleyebilmeleri için özel bir sistem kurdukları anlaşıldı. Bu kapsamda havuz hesaplarda kullanılmak üzere çok sayıda banka ve kripto varlık hesabı temin edildiği belirlendi.

Suç şebekesinin yasa dışı yollarla elde edilen yüksek meblağlı tutarların nakline aracılık ettiği ve sistemli bir şekilde bahis oynattığı teknik takibe takıldı.

MASAK İNCELEMESİNDE 50 MİLYAR LİRALIK DEV HACİM SAPTANDI

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan derinlemesine analizler sonucunda suç ağının mali boyutu gözler önüne serildi. Şüphelilere ait olduğu tespit edilen 254 banka hesabı ile 121 kripto hesabı üzerinde toplamda 50 milyar TL değerinde bir para hareketliliği olduğu saptandı.

Ele geçirilen dijital materyaller ve belgeler ışığında genişletilen soruşturma neticesinde suçtan elde edilen gelirlere yönelik el koyma işlemleri başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

