'Bahis' ve 'kara para aklama' operasyonu: 23 kişi tutuklandı

Kilis merkezli yürütülen ve 9 ili kapsayan “yasadışı bahis” ve “kara para aklama” soruşturmasında gözaltına alınan 35 kişiden 23’ü tutuklandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana, Antalya, Aydın, Bolu, Hatay, İstanbul, Kayseri ve Malatya’da spor müsabakaları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve elde edilen gelirlerin aklandığı şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 14 Nisan’da 9 ilde eş zamanlı olarak 35 adrese baskın yapıldı ve 35 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkeme, 2 kişinin serbest bırakılmasına, 10 kişinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine, 23 kişinin ise tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. (DHA)