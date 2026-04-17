Aynı madende 7 yıl sonra yürek yakan tesadüf! Emekliliğine 1 ay kalmıştı: Ağabeyiyle aynı sonu paylaştı

Zonguldak’ın Asma Mahallesi’nde bulunan, taş kömürü üretimi yapan özel bir maden ocağında, geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, maden işçisi Suat Kulakçı, çalıştığı sırada ocak içinde elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının yüzeye çıkardığı madenci, yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edildi.

EMEKLİLİĞİNE BİR AY KALMIŞ!

Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kulakçı, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. 3 çocuk babası Kulakçı’nın emekliliğine 1 ay kaldığı öğrenildi. Kulakçı’nın cansız bedeni, memleketi Kumtarla köyüne getirilirken köy mezarlığına defnedildi.

AĞABEYİ DE AYNI OCAKTA CAN VERMİŞ!

Suat Kulakçı'nın ağabeyi Kenan Kulakçı’nın da 2017 yılında aynı maden ocağında metan gazı zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

" 'AĞABEYİMİ BURADA KAYBETTİĞİM İÇİN BURASI BANA SOĞUK GELİYOR’ DEMİŞTİ"

Kulakçı’nın arkadaşı emekli madenci Ramazan Altın, “Suat arkadaşımızla çocukluğumuz beraber geçti. Yıllar önce maden işlerine beraber başladık. Maalesef ki ağabeyini kaybetme olayında, kendisi psikolojik olarak çöktü ama mecburen madene dönmek zorunda kaldı. Şimdi çoluğu çocuğu var, onlara bakmak için ağabeyinin vefat ettiği madene döndü. Hatta bana ‘Dönmek istemiyorum, ağabeyimi burada kaybettiğim için burası bana soğuk geliyor’ demişti. Biz de ‘Yapacak bir şey yok, bir şekilde hayat devam ediyor’ dedik, destek olduk. Bu şekilde işe adapte ettik” sözlerini sarf etti.

“Emekliliğine 1 ay kalmıştı, ‘Ağabey ben emekli olunca maden sektörünü bırakacağım. 1 aylık sürem kaldı, madenleri bırakıp kafama göre bir şeyler yapacağım’ demişti. Ne yazık ki dün akşamki elim kaza sonucu arkadaşımızı kaybettik” diyen Altın, “Kaza ana yolda tahkimat esnasında, hiltiyi kabloya kaçırıyor, orada elektrik akımına kapılıyor arkadaş ve maalesef kaybettik. 9 yıl oldu, ağabeyi de aynı ocakta vefat etti. Zor bir durum. Aynı ocakta 2 kardeşi de kaybetmek hem ailesi hem yakınları açısından çok zor bir şey” ifadelerine yer verdi. (DHA)