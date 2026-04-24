Diyarbakır'da 14 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki kızı ailesi öldürmüş!

Diyarbakır'da 14 yıl önce 15 yaşındaki Sevgi Sevil’in ölümüyle ilgili JASAT tarafından yürütülen özel soruşturmada, delillerin karartıldığı ve atış mesafesinin "yakın" olduğu belirlenerek aile üyesi olan 3 kişi tutuklandı.

Diyarbakır’da 2012 yılında 15 yaşındaki Sevgi Sevil’in ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, JASAT tarafından kurulan özel ekibin yaptığı incelemeler cinayetin üzerindeki sır perdesini araladı. Olaydan 14 yıl sonra ulaşılan yeni deliller, şüphelilerin tutuklanmasını sağladı.

"UZAKTAN ATEŞ" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

JASAT ekipleri, cinayetin aydınlatılması için 14 yıl önceki otopsi raporlarını ve olay yeri görüntülerini adli tıp uzmanlarıyla birlikte yeniden inceledi. Yapılan detaylı analiz sonucunda, daha önce dosyaya "uzak atış" olarak geçen ateşleme mesafesinin, aslında 2-75 santimetre aralığında yapılan "yakın atış" olduğu kesinleşti. Bu bulgu, olayın bir intihar veya kaza değil, bir cinayet olduğunu kanıtladı.

30 DAKİKA BEKLETİLMİŞ

Ekipler, soruşturmayı derinleştirdiklerinde, uzun namlulu tüfekle vurulan Sevgi Sevil’in olay yerinde aile üyeleri tarafından yaklaşık 30 dakika boyunca bekletildiğini ve bu süre zarfında 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmediğini ortaya çıkardı. Dijital deliller ve HTS kayıtları, aile üyelerinin cinayet delillerini gizlemek ve karartmak amacıyla organize hareket ettiğini gösterdi.

Süleyman Soylu ve AKP'li vekillerin Gülistan Doku arşivi açıldı! İntihar da denmiş terörist iması da yapılmışSüleyman Soylu ve AKP'li vekillerin Gülistan Doku arşivi açıldı! İntihar da denmiş terörist iması da yapılmış

8 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Elde edilen yeni deliller ışığında düzenlenen operasyonda, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S., M.S. ve M.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Türkiye
Bodrum'da tarihi grev: Lüks otelde emekçiler direnişe başladı
Bodrum'da tarihi grev: Lüks otelde emekçiler direnişe başladı
Ardahan'da iki kişi arasında başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü!
Ardahan'da iki kişi arasında başlayan tartışma kanlı bitti: 1 ölü!
Eşini tabancayla katleden saldırgan tutuklandı!
Eşini tabancayla katleden saldırgan tutuklandı!