Diyarbakır'da 14 yıl önce öldürülen 15 yaşındaki kızı ailesi öldürmüş!

Diyarbakır’da 2012 yılında 15 yaşındaki Sevgi Sevil’in ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin yürütülen soruşturmada, JASAT tarafından kurulan özel ekibin yaptığı incelemeler cinayetin üzerindeki sır perdesini araladı. Olaydan 14 yıl sonra ulaşılan yeni deliller, şüphelilerin tutuklanmasını sağladı.

"UZAKTAN ATEŞ" İDDİASI ÇÜRÜTÜLDÜ

JASAT ekipleri, cinayetin aydınlatılması için 14 yıl önceki otopsi raporlarını ve olay yeri görüntülerini adli tıp uzmanlarıyla birlikte yeniden inceledi. Yapılan detaylı analiz sonucunda, daha önce dosyaya "uzak atış" olarak geçen ateşleme mesafesinin, aslında 2-75 santimetre aralığında yapılan "yakın atış" olduğu kesinleşti. Bu bulgu, olayın bir intihar veya kaza değil, bir cinayet olduğunu kanıtladı.

30 DAKİKA BEKLETİLMİŞ

Ekipler, soruşturmayı derinleştirdiklerinde, uzun namlulu tüfekle vurulan Sevgi Sevil’in olay yerinde aile üyeleri tarafından yaklaşık 30 dakika boyunca bekletildiğini ve bu süre zarfında 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verilmediğini ortaya çıkardı. Dijital deliller ve HTS kayıtları, aile üyelerinin cinayet delillerini gizlemek ve karartmak amacıyla organize hareket ettiğini gösterdi.

8 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Elde edilen yeni deliller ışığında düzenlenen operasyonda, cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.S., M.S. ve M.T. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)