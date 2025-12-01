AYM’nin tepki çeken 'katliam yasası' kararının gerekçesi belli oldu: Hukuka aykırı değilmiş

Anayasa Mahkemesi (AYM), sokak hayvanlarına ilişkin yapılan sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan düzenlemeyi Anayasa’ya aykırı bulmadı. Resmi Gazete’de yayımlanan gerekçeli kararda, hayvanların Türk hukuk sisteminde bir “hak öznesi” değil, hukuken eşya statüsünde değerlendirildiği anımsatıldı.

Kararda devletin sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altında tutma yükümlülüğünün altını çizdi.

Kararda, kamu düzeni, halk sağlığı ve güvenliği gerekçeleriyle yapılan müdahalelerin Anayasa’ya aykırılık taşımadığı belirtildi. Bu kapsamda, gerektiğinde öldürme yöntemlerine izin veren düzenlemelerin de hukuken mümkün olduğu kaydedildi.

AYM’nin gerekçesinde, hayvanların Türk hukukunda bir “hak öznesi” olarak kabul edilmediğine vurgu yapıldı. Buna karşın, anayasanın çevre ve hayvanların korunmasına ilişkin hükümleri doğrultusunda devletin tedbir almak zorunda olduğu belirtildi.

KAMU SAĞLIĞI VURGUSU

Mahkeme, sokak hayvanlarının insan sağlığı açısından risk oluşturmaması gerektiğini, bunun da devletin “kişinin maddi ve manevi varlığını koruma yükümlülüğü” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu nedenle kanun koyucunun popülasyonu kontrol etmek amacıyla sert yöntemlere başvurabileceği belirtildi.

KANUN KOYUCUYA GENİŞ TAKDİR ALANI

AYM, düzenlemelerde Anayasa’ya aykırılık bulunmadığına karar vererek, hayvan popülasyonuna ilişkin politikaların belirlenmesinde kanun koyucunun geniş bir takdir yetkisi bulunduğunu vurguladı.

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Gurup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.