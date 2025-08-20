Muğla’da 'Katliam Yasası' tepkisi!

Yayınlanma:
Hayvanseverlerin 'katliam yasası' olarak ifade ettiği düzenlemeye ilişkin tepkiler sürüyor. Muğla'nın birçok ilçesinde konuya ilişkin eylem yaparak kısırlaştırma ve aşılama programının durdurulduğu belirtildi.

Muğla Yaşam Hakkı Savunucuları Grubu, Bodrum, Marmaris, Datça, Fethiye ve Köyceğiz’de eş zamanlı basın açıklamaları yaparak sokak hayvanlarına yönelik yasal düzenlemelere tepki gösterdi. Kaymakamlık binaları önünde toplanan grup, “Ölüm emirlerine karşı Muğla’da tek ses, tek yürek” çağrısıyla açıklama yaptı.

Grup adına okunan bildiride, 2024’te “Hayvanları Koruma Kanunu”nda yapılan değişikliklerin “katliam yasası”na dönüştüğü savunuldu.

"KISIRLAŞTIRMA VE AŞILAMA PROGRAMI DURDURULDU"

Belediyelerin hayvanları toplu şekilde barınaklara kapattığı, kısırlaştırma ve aşılama programlarının durduğu, bunun hem hayvan hem de halk sağlığını tehdit ettiği belirtildi.

Açıklamada, Bakanlık genelgeleriyle hayvan lehine düzenlemelerin uygulanmasının engellendiği öne sürülerek, İl Hayvan Koruma Kurullarının da belediyelerin toplama ve yok etme uygulamalarını meşrulaştırdığına dikkat çekildi.

"AVCILIK YASAKLANSIN"

Yaşam Hakkı Savunucuları, avcılığın derhal yasaklanmasını istedi, “Hayvan katliamlarına, kadın cinayetlerine, çocuk istismarına ve doğa talanına karşı duruyoruz. Yaşam hakkı tüm hakların ön koşuludur; susmayacağız, korkmayacağız" ifadeleri yer aldı. mugla-katliam-yasasi.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

