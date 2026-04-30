Eski eşini pompalı tüfekle katleden sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet!

Kayseri Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, 23 Ekim 2025 tarihinde 3 çocuk annesi Meliha Keskin, fakülte binasının girişinde, olaydan 3 yıl önce boşandığı Ferhat Karakaya tarafından pompalı tüfekle vurularak katledilmişti. Cinayetin ardından kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken iddianame hazırlandı. Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede, saldırgan hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

“TÜFEĞİ DOĞRULTTUM O ARBEDEDE PATLADI”

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 3'üncü duruşmasında tutuklu sanık Ferhat Karakaya ile ölen Meliha Keskin’in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da davaya müdahil olurken dava nedeniyle adliye içinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Savcı, mütalaasını tekrar ederek sanık hakkında ‘Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Çankırı'da ağabey dehşeti! Tartıştığı kardeşini tabancayla vurarak öldürdü: Şüpheli tutuklandı

Karakaya, duruşmada yaptığı savunmada, “Planlamadım. Tasarlamadım. Öldürme niyetim yoktu. Çok üzgünüm. Çok pişmanım. Evlatlarıma karşı vicdan azabı çekiyorum. Öldürecek olsam aldattığında öldürürdüm. 3 çocuğuma da DNA testi istiyorum. Annesi-babası, kız kardeşleri bu kızı ortaya attılar. Kötü yola düştü. Şimdi de buraya gelmişler sahip çıkıyorlar. Tüfeği doğrulttum ama sıkmadım. O arbedede patladı. Çocuklarımı annesiz babasız bırakmak istemezdim. Kötü yolundan döndürmek istedim. ‘Kadının beyanı esastır’ diyerek beni tahrik ettiler. Hepsini uyarmak için karşısına çıktım. Keşke böyle olmasaydı” sözlerini sarf etti.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ!

Mahkeme heyeti, Ferhat Karakaya’ya, 'Tasarlayarak boşandığı eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verilmesine karar verdi. Mahkeme, aynı zamanda sanığın geçmiş davranışları ve duruşmalardaki tutum ve davranışlarını gerekçe göstererek cezasında hiçbir indirim uygulamadı. (DHA)