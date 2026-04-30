Eski ÇGD Başkanı Rahmi Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Çağdaş Gazeteciler Derneği eski Genel Başkanı Rahmi Yıldırım, Gölbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.
ÇGD'nin eski genel başkanı Rahmi Yıldırım hayatını kaybetti
Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı. Özel, Yıldırım'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Rahmi Yıldırım, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.
12 Eylül askeri darbesi döneminde siyasi görüşleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen ve bir süre cezaevinde kalan Yıldırım, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin (ADAM-Der) kurucu başkanlığını da üstlendiği ifade edildi.