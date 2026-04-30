Eski ÇGD Başkanı Rahmi Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
Yayınlanma:
Çağdaş Gazeteciler Derneği eski Genel Başkanı Rahmi Yıldırım, Ankara’da yaşamını yitirmesinin ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Ankara’da geçirdiği rahatsızlık sonrası hayatını kaybeden Çağdaş Gazeteciler Derneği eski Genel Başkanı Rahmi Yıldırım, Gölbaşı Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

Yıldırım için düzenlenen cenaze törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de katıldı. Özel, Yıldırım'ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Rahmi Yıldırım, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi.

12 Eylül askeri darbesi döneminde siyasi görüşleri nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nden ihraç edilen ve bir süre cezaevinde kalan Yıldırım, Askeri Darbelerin Asker Muhalifleri Derneği’nin (ADAM-Der) kurucu başkanlığını da üstlendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
