Polislere judo öğretilecek: Amirlere 'siyah kuşak' geliyor

Türkiye Judo Federasyonu ile Polis Akademisi arasında bir eğitim iş birliği protokolü imzalandı. Bu kapsamda “Polis Müdahale Yöntem ve Taktikleri” dersleri, federasyonun uzman katkısıyla güncellenecek. Gönüllü amir adayları ise mezuniyetlerine kadar federasyon gözetiminde eğitim alarak 'siyah kuşak' seviyesine ulaşmış şekilde göreve başlayacak.

Türkiye Judo Federasyonu ile Polis Akademisi arasında emniyet mensuplarının müdahale kapasitesini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim işbirliği protokolü imzalandı. Federasyon Başkanı Sezer Huysuz tarafından duyurulan anlaşma uyarınca polis adayları ve amir adayları judo teknikleri konusunda uzmanlaşacak.

MÜDAHALE DERSLERİNDE JUDO EĞİTMENLERİ DE GÖREV ALACAK

Yapılan resmi işbirliği çerçevesinde başta Polis Akademisi olmak üzere Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) bünyesindeki eğitim programları güncellenecek.

Müfredatta bulunan "Polis Müdahale Yöntem ve Taktikleri" dersleri judo federasyonunun profesyonel desteğiyle modernize edilerek daha etkili bir hale getirilecek.

AMİR ADAYLARINA 'SİYAH KUŞAK'

Eğitim sürecinde özellikle amir kadroları için özel bir uygulama hayata geçirilecek. İç Güvenlik Fakültesi bünyesinde eğitim gören gönüllü amir adayları federasyon denetiminde judo branşında yetkinlik kazanacak. Mezuniyet aşamasına gelen adayların "siyah kuşak" derecesine ulaşarak göreve başlamaları hedefleniyor.

VATANDAŞ GÜVENLİĞİ VE DOĞRU MÜDAHALE VURGUSU

Anlaşmanın detaylarına dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Sezer Huysuz projenin temel amacını öğrencilerle judo sporunu tanıştırmak olarak açıkladı.

Huysuz yaptığı açıklamada "Bu sayede polisimiz, olaylara doğru teknikle müdahale ederken kendisi zarar görmeyecek, şüphelinin beden bütünlüğünü ve vatandaşın güvenliğini en üst düzeyde koruyacak fiziksel donanıma kavuşacaktır." ifadelerini kullandı.

İMZA TÖRENİNE GENİŞ KATILIM

Tarihi nitelikteki bu protokolün imza töreni önemli isimlerin katılımıyla gerçekleştirildi. Törende Federasyon Başkanı Sezer Huysuz ile birlikte Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı ve Başkan Yardımcıları Fatih İnal ile Deniz Alemdar hazır bulundu. Proje sorumlusu Kaya Gezeker de işbirliği sürecinin başlangıcında yer alan isimler arasında kaydedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Hacıosmanoğlu derbiye neden Yasin Kol'u atadı: Ne yaparsa yapsın kazanacak
Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Türkiye
Meteoroloji yarın için uyardı: Fırtına geliyor
Meteoroloji yarın için uyardı: Fırtına geliyor
Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Seyir halindeki TIR'da yangın çıktı: kullanılamaz hale geldi!
Kirasını tıkır tıkır ödeyen üniversiteliyi ev sahibinin borcu yüzünden sokağa attılar
Kirasını tıkır tıkır ödeyen üniversiteliyi ev sahibinin borcu yüzünden sokağa attılar