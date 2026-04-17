1,9 trilyonluk MEB bütçesinde 'okul güvenliği' için kaynak yok

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yaklaşık 1,9 trilyon liralık bütçesine karşın okullarda güvenlik için kaynak ayrılmadığı iddiaları, son dönemde artan şiddet olaylarıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Türkiye genelindeki 59 bin 336 devlet okulunun 58 bin 304’ünde güvenlik görevlisi bulunmadığı belirtiliyor.

Eğitim kurumlarında yaşanan şiddet vakaları, özellikle Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta silahlı saldırılarla sonuçlanan olayların ardından daha fazla tartışılmaya başlandı. Bu saldırılarda öğrenci ve öğretmenlerin hayatını kaybetmesi, okullardaki güvenlik açığını gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl mart ayında öğretmen Fatma Nur Çelik’in okulda öldürülmesinin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Her türlü tedbir alınacak” açıklamasında bulunmuştu. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki saldırının yaşanması, okullardaki güvenlik zaafiyetini yeniden gündeme taşıdı.

1.9 TRİLYONLUK BÜTÇEDEN GÜVENLİĞE KURUŞ YOK

Sözcü'den Sultan Uçar'ın haberine göre; Bakanlığın güvenlik görevlisi istihdamı veya güvenlik ekipmanları için okullara doğrudan bir bütçe aktarmadığı öne sürülüyor. 2025-2026 dönemi için 1 trilyon 946 milyar TL bütçeye sahip olan Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmen Çelik cinayetinin ardından dahi somut bir adım atmadığı iddia ediliyor. CHP tarafından Meclis’e sunulan “okullara güvenlik görevlisi alınması” yönündeki önergelerin ise AKP ve MHP oylarıyla reddedildiği belirtiliyor.

CHP’li Suat Özçağdaş da konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, önceki ve mevcut bakanların benzer açıklamalar yaptığını vurgulayarak, “Önceki bakan Mahmut Özer, ‘Her okula rehber öğretmen’ sözü verdi. Fatma Nur Çelik öldürüldüğünde, ‘Her türlü tedbir alınacak’ diyen Tekin, yine aynısını söylüyor. Onlarca çocuk ve öğretmenimiz şiddet kurbanı oldu” dedi.

2,5 YILDA 36 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan Yusuf Tekin’in Haziran 2023’te başlayan görev süresi boyunca okullarda yaşanan şiddet olaylarına ilişkin veriler de dikkat çekiyor. İddialara göre son 2,5 yılda okullara yönelik 445 saldırı gerçekleşti; bu olaylarda 33’ü öğrenci, 3’ü öğretmen olmak üzere toplam 36 kişi hayatını kaybetti. Bu tablo, eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu yönündeki eleştirileri güçlendiriyor.