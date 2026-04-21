Anne, rehber öğretmenin telefonunu yüzüne kapatmış!

Yayınlanma:
Kahramanmaraş’taki saldırıya ilişkin soruşturmada, İsa Aras Mersinli’nin ailesinin okuldan gelen uyarılara kayıtsız kaldığı iddia edildi. Rehber öğretmenin öğrencinin psikolojik durumu hakkında görüşmek için anneyle iletişime geçtiği, ancak anne Mersinli’nin telefonu kapattığı öne sürüldü. Ailenin ise çocuğun “aşırı zeki” olduğu gerekçesiyle yaşanan uyum sorunları yaşadığını savunduğu belirtildi.

Kahramanmaraş’ta 1 öğretmen ve 8 öğrencinin hayatını kaybettiği, 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin saldırısıyla ilgili Ayser Çalık Ortaokulu’ndaki soruşturma genişletilerek sürdürülüyor. Olayın ardından hem saldırganın ailesine hem okul yönetiminin yaklaşımına hem de güvenlik süreçlerine ilişkin yeni iddialar gündeme geldi.

AİLENİN YAKLAŞIMI VE “AŞIRI ZEKİ” SAVUNMASI

Yenişafak'ın aktardığına göre; Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, okulun rehber öğretmeni Ejder İ., öğrencinin psikolojik durumuna ilişkin görüşmek için anneyle iletişime geçmeye çalıştı ancak anne Pınar Peyman Mersinli’nin telefonu kapattığı öne sürülüyor. Ailenin, çocuklarının “aşırı zeki” olduğu gerekçesiyle uyum sorunları yaşadığını düşündüğü; bu ifadenin hem baba ifadesine hem de saldırganın yazdığı metinlere yansıdığı belirtiliyor. Annenin ifadesinin basına yansımadığı, kısa süreli gözaltının ardından serbest bırakıldığı bilgisi de dikkat çekiyor. Bu durum kamuoyunda aileye yönelik incelemenin daha da derinleşmesi gerektiği yönünde tartışmalara yol açtı.

OLAY ANINDA GÜVENLİK VE ELEKTRİK DETAYI

Soruşturmanın teknik boyutunda ise olay anına ilişkin bazı belirsizlikler sürüyor. Rehber öğretmen Ejder İ.’nin aktardığına göre, silah sesleri ilk etapta elektrik trafosunda bir arıza olarak değerlendirildi ve bu nedenle şalterin kapatıldığı belirtiliyor. Bu durum, güvenlik kameralarının olay sırasında ne kadar süre aktif kaldığı ve ne zaman devre dışı olduğu sorularını gündeme geldiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
