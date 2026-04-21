Sosyal medyaya e-devlet ile girilecek

Yayınlanma:
Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medyaya 15 yaş sınırını içeren düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Gürlek; düzenlemenin hayata geçmesiyle sosyal medya platformlarına giriş yapmak isteyenlerin, e-Devlet üzerinden doğrulama kodu alması gerekeceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, okul saldırılarının ardından bir kez daha gündeme gelen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyaya düzenleme yapılmasının zorunlu hâle geldiğini belirten Gürlek; TBMM'de görüşmeleri devam eden düzenleme ile platformlara e-Devlet'ten gelecek kod ile girileceğini belirtti.

"SOSYAL MEDYA HESABI İÇİN E-DEVLET'TEN KOD ALINACAK"

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Gürlek, sosyal medyaya yaş sınırını içeren düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:

"Meclis'te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış için çocuklar yaptığı bir düzenleme var. Sosyal medya hesabı kullanmak isteyen kişi TC kimlik numarası ile girecek. e-Devlet'ten üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sosyal medyaya girilecek. 'Nick name'le de hesap kurulabilir ama TC vermeniz gerekecek. Katalog suçlar belli. Bunları oluşturduk. Bunlar o hesabın olduğu platforma iletilecek ve suç işlendiyse bilgiler istenecek."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

