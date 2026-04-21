Sosyal medyaya e-devlet ile girilecek
Adalet Bakanı Akın Gürlek, okul saldırılarının ardından bir kez daha gündeme gelen sosyal medya düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Sosyal medyaya düzenleme yapılmasının zorunlu hâle geldiğini belirten Gürlek; TBMM'de görüşmeleri devam eden düzenleme ile platformlara e-Devlet'ten gelecek kod ile girileceğini belirtti.
"SOSYAL MEDYA HESABI İÇİN E-DEVLET'TEN KOD ALINACAK"
CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Gürlek, sosyal medyaya yaş sınırını içeren düzenlemeye ilişkin şunları söyledi:
"Meclis'te Aile Bakanlığımızın 15 yaşını doldurmamış için çocuklar yaptığı bir düzenleme var. Sosyal medya hesabı kullanmak isteyen kişi TC kimlik numarası ile girecek. e-Devlet'ten üzerinden doğrulama kodu alınacak ve bununla sosyal medyaya girilecek. 'Nick name'le de hesap kurulabilir ama TC vermeniz gerekecek. Katalog suçlar belli. Bunları oluşturduk. Bunlar o hesabın olduğu platforma iletilecek ve suç işlendiyse bilgiler istenecek."