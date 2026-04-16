Bakan Çiftçi'den saldırılar sonrası sosyal medya açıklaması

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta meydana gelen kanlı okul baskınlarının ardından sosyal mecralarda şiddeti teşvik eden içeriklere karşı gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen okul baskınlarının ardından sosyal medya platformlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'e konuşan Çiftçi, "Türkiye, son dönemde yaşanan elim hadiseler karşısında güçlü devlet refleksi ve toplumsal dayanışma iradesiyle hareket etmektedir. Yaşanan olaylar göstermektedir ki okul güvenliği meselesi yalnızca fiziki tedbirlerle sınırlı değildir. Çocuklarımızın zihinsel ve duygusal dünyasını etkileyen dijital içerikler, sosyal izolasyon ve aile bağlarındaki zayıflama gibi unsurlar bu sürecin önemli parçalarıdır" dedi.

Son Dakika | Okul saldırısı paylaşımı yapan 83 kişi gözaltında! 940 sosyal medya hesabı engellendiSon Dakika | Okul saldırısı paylaşımı yapan 83 kişi gözaltında! 940 sosyal medya hesabı engellendi

YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

"Bu tablo karşısında devletimiz; güvenlik birimleriyle sahada, eğitim ve rehberlik mekanizmalarıyla okulda, sosyal politikalarıyla ailelerin yanında aktif bir şekilde yer almaktadır" ifadelerini kullanan Çiftçi, dijital platformlarla ilgili düzenlemeleri hayata geçireceklerini şöyle dile getirdi:

"Dijital platformlarda şiddeti teşvik eden, suçu normalleştiren içeriklere karşı gerekli düzenlemeler kararlılıkla hayata geçirilecek; çocuklarımızın dijital dünyada güvenle var olabilmeleri için denetim ve bilinçlendirme çalışmaları artırılacaktır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Siyaset
İmamoğlu'ndan 'okul saldırıları' açıklaması: "Bizim iktidarımızda" diyerek tek tek sıraladı
İmamoğlu'ndan 'okul saldırıları' açıklaması: "Bizim iktidarımızda" diyerek tek tek sıraladı
Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: İzolasyon sona ermeli
Erdoğan'dan Kıbrıs mesajı: İzolasyon sona ermeli