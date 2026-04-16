Son Dakika | Okul saldırısı paylaşımı yapan 83 kişi gözaltında! 940 sosyal medya hesabı engellendi

Son dakika.. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına ilişkin 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi, 93 Telegram grubu kapatıldı. Gözaltındakilerin en az altısı çocuk.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından suç ve suçluyu öven paylaşımlar nedeniyle 83 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından yürütülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, suçu ve suçluyu övücü nitelik taşıyan, kamu düzenini olumsuz etkilemeye yönelik paylaşım ve faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 83 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği ve bu kişiler hakkında adli işlem uygulandığı bildirildi.

93 TELEGRAM GRUBU KAPATILDI

Aynı çalışma kapsamında 940 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği, 93 Telegram grubunun da kapatıldığı açıklandı.

Emniyet, şüphelilerle ilgili adli süreçlerin ilgili birimler tarafından çok yönlü biçimde sürdürüldüğünü duyurdu.

ÇOCUKLAR DA GÖZALTINDA

NTV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre de gözaltına alınan kişilerden en az altısı çocuk.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

