Son Dakika | Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e tutuklama talebi

Son dakika haberi...Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesinin ardından, "Delil karartma", "Resmi belgeyi yok etme" ve "Bilişim sistemlerine usulsüz müdahale" suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Tunceli'de, 5 Ocak 2020'den bu yana kendisinden haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında, Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılık ifadesi tamamlandı.

TUTUKLANMASI TALEP EDİLDİ

Tuncay Sonel, tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Adalet Bakanlığı kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, savcılıkta Tuncay Sonel’e 78 soru yöneltildi.

Savcılık sevk yazısında ise Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin yakalandığı hatırlatıldı.

Savcılık sevk yazısında, Sonel'in eylemleri, "hayatın olağan akışına aykırı" ve "suçtan kurtulmaya yönelik" olarak değerlendirildi.

EMNİYETTE İFADE VERMEYİ REDDETTİ

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 6 yıl aradan sonra "cinayet" soruşturmasına evrilen dosya kapsamında tutuklanması talep edilen eski vali Sonel'e, "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlaması yöneltiliyor.

Tuncay Sonel, emniyette "İfade vermek istiyor musunuz?" sorusuna, "Ben devletin valisiyim. Emniyete cevap vermem. Susma hakkımı kullanıyorum" diyerek ifade vermeyi reddettiği öğrenildi.

11 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 yıl aradan sonra bu kez "cinayet" dosyası olarak açılan soruşturma, "kasten öldürme", "cinsel saldırı", "suç delillerinin gizlenmesi-yok edilmesi", "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle verileri yok etme-bozma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçu bildirmeme" ve "suçluyu kayırma" suçlarından yürütülüyor.

Bu kapsamda aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun SIM kartındaki verileri sildiği iddia edilen eski polis Gökhan Ertok, hastane kayıtlarını sildiği iddia edilen dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, eski Tunceli İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Ferhat Hanedan Güven, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer ve eski polis olan üvey babası Engin Yücer ile Tuncay Sonel'in o dönem koruma polisliğini yapan Şükrü Eroğlu tutuklanmıştı.

Şüphelilerden, Uğurcan A. ile Munzur Üniversitesinin güvenlik kameralarından sorumlu Savaş G. ve Süleyman Ö. ise haklarında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

