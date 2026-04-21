Son Dakika | Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den ilk görüntü! Adliyeye böyle sevk edildi

Altı yılı aşkın süredir sonuç alınamayan Gülistan Doku dosyasında son bir haftada peş peşe gözaltı ve tutuklama kararları çıktı. Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel bugün Erzurum Adliyesi'ne sevk edildi. Sonel, sevki sırasında iti kakış yaşandı. Sonel'e soru sormak isteyen basın mensupları ona yönelse de polis izin vermedi. Sonel'in iki kolunun altından polis eşliğinde adliye binasına hızla sokulduğu görüldü.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yazısı üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla eski Vali Tuncay Sonel 17 Nisan’da Elazığ’da gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nün oluşturduğu ekip, Sonel’i 18 Nisan sabahı Erzurum’a götürdü.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nde sorgulanan Sonel’in 19 Nisan’da gözaltı süresi uzatıldı.

"VALİYİM, EMNİYETTE CEVAP VERMEM"

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz, son gelişmeleri şu ifadelerle anlattı:

"Sürecin Erzurum ayağındayız. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yetkili mahkeme olmaması gereğince yetkili mahkeme Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı olması sebebiyle Vali Tuncay Sonel gözaltına alındıktan sonra Erzurum'a getirildi. İzlenimlerimi aktarıyorum. Başı dikti. Pişmanlık emaresi yoktu. Başı dik bir şekilde adliye binasına girdi. Kritik bir bilgiyi aktarmak istiyorum. Emniyette 3 gün boyunca kendisine ifade vermek istiyor musunuz diye sorulan Tuncay Sonel, 'Ben devletin valisiyim. Emniyette cevap vermem, susma hakkımı kullanıyorum."

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Tunceli’de 5 Ocak 2020’den bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’ya ilişkin soruşturmada son günlerde kritik adımlar atıldı.

2024’te dosyanın yeniden ele alınmasının ardından bu yıl başında ortaya çıkan yeni tanık beyanları ve toplanan delillerle soruşturma hızlandı. Savcılığın talimatıyla 13 Nisan 2026’da operasyonlar düzenlendi.

Soruşturmanın son aşamasında, aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de bulunduğu kişiler hakkında işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 17 Nisan 2026’da Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldığını, mülkiye müfettişi görevlendirildiğini ve Sonel’in açığa alındığını duyurdu. Aynı süreçte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı dosyada “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” yönünden yeterli şüphe oluştuğunu değerlendirdi.

Gülistan Doku soruşturmasında bu soru ilk kez soruldu

Dosyada ilk dalgada gözaltına alınan şüphelilerden eski polis Gökhan Ertok ile eski İl Özel İdaresi çalışanı Erdoğan Elaldı tutuklandı. Ardından Zeinal Abakarov, annesi Cemile Yücer, üvey babası Engin Yücer, Celal Altaş, Nurşen Arıkan, Şükrü Eroğlu ve başka bazı şüpheliler hakkında da tutuklama kararları verildi.

Mustafa Türkay Sone ve eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir’in de tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 11’e yükseldi.