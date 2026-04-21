149 milyonluk tefecilik operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
Antalya’nın Serik ilçesinde yürütülen ‘Tefecilik’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması’ soruşturması kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda şüphelilere ait 149 milyon lira değerindeki araç, arsa, tarla ve meskenlere el konulurken, adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlaması doğrultusunda soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. ile birlikte toplam 5 şahıs gözaltına alındı.

149 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz varlıklar incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilere ait yaklaşık piyasa değeri 149 milyon TL olan; farklı sayılarda araç, arsa, tarla ve mesken niteliğindeki mal varlığına el konulması kararlaştırıldı.

Gençleri hedef alıyorlar: Şimdi al sonra öde diyorlarGençleri hedef alıyorlar: Şimdi al sonra öde diyorlar

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. ile ismi belirtilmeyen diğer şahıstan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Türkiye
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış