149 milyonluk tefecilik operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlaması doğrultusunda soruşturma başlattı. Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen Antalya İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. ile birlikte toplam 5 şahıs gözaltına alındı.

149 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilerin sahip olduğu taşınır ve taşınmaz varlıklar incelemeye alındı. İncelemeler sonucunda şüphelilere ait yaklaşık piyasa değeri 149 milyon TL olan; farklı sayılarda araç, arsa, tarla ve mesken niteliğindeki mal varlığına el konulması kararlaştırıldı.

Gençleri hedef alıyorlar: Şimdi al sonra öde diyorlar

3 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden S.C., M.Y., H.K. ve M.O.Y. ile ismi belirtilmeyen diğer şahıstan 3'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)