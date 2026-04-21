Kaçış uzun sürmedi! Alkollü sürücü kaza yapınca yakalandı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaza yapınca yakalandı.

Ekiplerin Osman Kavuncu Bulvarı'nda şüphe üzerine durdurmak istediği otomobilin sürücüsü T.Ö. kaçmaya başladı.

Uzun süre kaçan T.Ö, merkez Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6309 Sokak'ta kaza yapınca yakalandı. Gözaltına alınan ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

AKSARAY'DA SÜRÜCÜYE 379 BİN 888 LİRA CEZA KESİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsüne 379 bin 888 lira ceza uygulanmıştı.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak aracıyla kaçan sürücü, Atatürk Bulvarı'nda kovalamaca sonucu yakalanmıştı.

Ehliyetsiz sürücüye 379 bin 888 lira ceza kesildi, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü bildirilmişti. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

