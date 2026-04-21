Gülistan Doku soruşturmasında bu soru ilk kez soruldu

Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli arasındaki eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması polis memuru Şükrü Eroğlu, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mazgirt Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı'nda ifade verdi.

Mardin Barosu avukatlarından Ahmet Nakşioğlu eşliğinde alınan ifadede Eroğlu'na, dönemin Valisi Tuncay Sonel, valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel ve olayın baş şüphelisi Zeınal Abakarov ile olan ilişkilerinden, kayıp delillere ve HTS (baz istasyonu) kayıtlarındaki çelişkilere kadar çok sayıda soru yöneltildi.

Eroğlu'na yöneltilen sorular arasındaki bir tanesi ise soruşturma sürecinde ilk kez soruldu.

Aytunç Erkin'in Nefes'teki yazısına göre; Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020’de kaybolmasının ve ailesinin 6 Ocak’ta yaptığı başvurunun hemen ardından, 7 Ocak tarihinde kritik bir gelişme yaşandı.

Soruşturma dosyasındaki verilere göre; bir ASELSAN görevlisi 155’i 5 dakika arayla iki kez arayarak, şehre hakim "K noktalarında" kamera değişimi yapılacağını bildirdi. Güvenlik sistemlerinde "kör noktaları" da kapsayan stratejik yerleşimler olan bu K noktalarındaki kameraların, Gülistan Doku köprü ve barajda aranırken neden iki gün sonra değiştirildiği jandarma sorgusunda ilk kez Şükrü Eroğlu’na soruldu.

Sorguda, bu değişim kararını kimin verdiği ve talimatın kimden geldiği sorusuna Eroğlu, "Ben bu konuyu ilk kez duyuyorum. Konu hakkında bir bilgim yoktur. Vali koruması olmam nedeniyle bilmem mümkün değildir" yanıtını verdi.

Ancak Ankara ve Tunceli Emniyet Müdürlüklerinden gelen resmi yazılar, 01-08 Ocak 2020 tarihleri arasında K noktalarındaki kameralarda herhangi bir arıza, onarım veya bakım ihbarı olmadığını; değişime dair herhangi bir fatura ya da kayıt bulunmadığını ortaya koydu. Herhangi bir arıza kaydı olmamasına rağmen bu değişimin neden yapıldığı sorusu ise yanıtsız kaldı.

‘VALİ BEY’İN DE HTS’Sİ ALINSIN’

Jandarma sorgusunda Şükrü Eroğlu’na yöneltilen bir diğer önemli başlık ise daraltılmış baz raporları oldu. Rapora göre; 9, 10, 15 ve 17 Ocak 2020 tarihlerinde Eroğlu’nun Pertek ilçesi, Termal Otel ve Korluca Köyü arasındaki bölgede uzun saatler boyunca baz verdiği tespit edildi. Bu bölgeye hangi amaçla ve kimlerle gittiği sorulan Eroğlu, tek başına hareket etmediğini savundu.

Eroğlu, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Tespiti yapılan bu hususla ilgili o bölgeye gitti isem tek gitmedim, gittiysem ya da geçtiysem de ekipçe program gereği Vali Bey ile birlikte gitmişimdir. Bu doğrultuda ekip arkadaşlarım ve Vali Bey’in HTS’si alındığında benim tek gitmediğim anlaşılacaktır."

Soruşturmanın çözülmesi için Vali Sonel ve diğer koruma ekibinin de HTS kayıtlarının incelenmesi gerektiğini belirten Eroğlu, iddia edilen tarihlerdeki hareketliliğin resmi programlar dahilinde olduğunu öne sürdü.