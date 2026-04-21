"Aziz İhsan Aktaş'ın mahkeme koridorunda sigara içmesine izin verildi" iddiasına yanıt

7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 16'sı tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın 2'nci celse 20'nci duruşması dün Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü. Yargılamalar devam ederken, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın, duruşmaya ara verildiği sırada yalnızca hakim ve savcıların kullanımına açık olan özel koridorlarda bekletildiği ve burada kapalı alanda sigara içmesine izin verildiği öne sürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN 'SİGARA VE KORİDOR' İDDİALARINA YANIT

Gündeme gelen bu iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcılık, haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, sanığa özel muamele yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, sanık Aktaş'ın hakim ve savcı koridorunda değil, merdiven boşluğunda bekletildiği ifade edildi.

İBB Davası'nda 24. gün! İmamoğlu'ndan itirafçıya 'ciğerini tanırım' çıkışı: AKP hakkında neler söylediğini iyi biliyorum

"OLUMSUZ ETKİLEŞİM" GEREKÇESİYLE AYRI ALANDA BEKLETİLME KARARI

Başsavcılık, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın diğer sanıklar ve yakınlarından neden ayrı bir alanda tutulduğunu ise "olumsuz etkileşim" gerekçesiyle açıkladı. İddialara konu olan alanda sigara içilmesine müsaade edilmediğini belirten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyu ile paylaştığı açıklamanın tam metni şu şekilde yer aldı: