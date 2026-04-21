"Aziz İhsan Aktaş'ın mahkeme koridorunda sigara içmesine izin verildi" iddiasına yanıt
7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu, 16'sı tutuklu toplam 200 sanığın yargılandığı davanın 2'nci celse 20'nci duruşması dün Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görüldü. Yargılamalar devam ederken, suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan Aziz İhsan Aktaş'ın, duruşmaya ara verildiği sırada yalnızca hakim ve savcıların kullanımına açık olan özel koridorlarda bekletildiği ve burada kapalı alanda sigara içmesine izin verildiği öne sürüldü.
BAŞSAVCILIKTAN 'SİGARA VE KORİDOR' İDDİALARINA YANIT
Gündeme gelen bu iddiaların ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı bir açıklama yaptı. Başsavcılık, haber sitelerinde ve sosyal medyada yer alan, sanığa özel muamele yapıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Açıklamada, sanık Aktaş'ın hakim ve savcı koridorunda değil, merdiven boşluğunda bekletildiği ifade edildi.
"OLUMSUZ ETKİLEŞİM" GEREKÇESİYLE AYRI ALANDA BEKLETİLME KARARI
Başsavcılık, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'ın diğer sanıklar ve yakınlarından neden ayrı bir alanda tutulduğunu ise "olumsuz etkileşim" gerekçesiyle açıkladı. İddialara konu olan alanda sigara içilmesine müsaade edilmediğini belirten Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamuoyu ile paylaştığı açıklamanın tam metni şu şekilde yer aldı:
"Bir kısım haber sitesiyle sosyal medya hesaplarında; İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/364 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılaması sırasında, bu dosyanın sanıklarından A.İ.A'ın, Hakim-Cumhuriyet Savcısı koridorunda bekletilip, sigara içmesine müsaade edilerek, kendisine özel muamele yapıldığı yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınlarıyla, sanık A.İ.A' nın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, A.İ.A nın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan Hakim-Cumhuriyet Savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."