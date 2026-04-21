Otomobilin çarptığı genç kız can verdi! Sürücü kayıplara karıştı

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi Toklular yolunda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yol kenarında yürüyen 22 yaşındaki Zehra Akbaş’a otomobil çarptı. Kaza sonucunda Akbaş yola savrulurken sürücü otomobille kaçtı.

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Akbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU!

Kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılırken sürücünün kullandığı araç bir bahçede ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Ön farlarının kırık olduğu tespit edilen aracın T.M.'ye ait olduğu belirlendi. Sürücünün yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)