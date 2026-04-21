Otomobilin çarptığı genç kız can verdi! Sürücü kayıplara karıştı

Adana’nın Kozan ilçesinde, yol kenarında yürürken bir otomobilin çarptığı 22 yaşındaki Zehra Akbaş hayatını kaybetti. Kazanın ardından kaçan sürücünün aracı, bir bahçede terk edilmiş halde bulundu. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Yassıçalı Mahallesi Toklular yolunda, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, yol kenarında yürüyen 22 yaşındaki Zehra Akbaş’a otomobil çarptı. Kaza sonucunda Akbaş yola savrulurken sürücü otomobille kaçtı.

yol-kenarinda-yururken-otomobilin-carpti-1270292-378048.jpg

GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ!

Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Akbaş’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Genç kızın cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Feci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktıFeci kazada hayatını kaybetmişti: Genç doktorun ölüme gittiği anların görüntüsü ortaya çıktı

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU!

Kaçan sürücünün yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatılırken sürücünün kullandığı araç bir bahçede ağaç altında terk edilmiş halde bulundu. Ön farlarının kırık olduğu tespit edilen aracın T.M.'ye ait olduğu belirlendi. Sürücünün yakalanması amacıyla çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Türkiye
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Zabıta personeli 8 gündür kayıp! Karada ve ırmakta geniş çaplı arama
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Samsun'da karaca seferberliği: Kanaldan çıkarılıp doğaya salındı
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış
Özlem Çerçioğlu anket sonuçlarını görünce görevden almış