Çankırı'da 16 adrese uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Çankırı merkezli yürütülen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar verildi. Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen geniş kapsamlı çalışmanın ardından emniyetteki işlemleri biten 12 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı.

16 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 18 Nisan tarihinde düğmeye basmıştı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği eş zamanlı baskınlarda 16 farklı adres hedef alındı. Operasyon kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 12 kişinin emniyet birimlerindeki sorgu süreci tamamlandı.

İstanbul’da 3 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: Gözaltılar var

9 TUTUKLAMA

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B, E.Y, E.D, M.D, B.Ç, H.U, S.E.E, Y.B. ve R.H. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Geri kalan 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şehir genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. (AA)