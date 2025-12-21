Kaçak define kazanlar tünelde zehirlendi

Yayınlanma:
Aydın’ın Efeler ilçesinde, iddiaya göre define aramak amacıyla yapılan kaçak kazı ölümle sonuçlandı. Dar bir tünele giren 32 yaşındaki Sezer Ayhan, saatler süren çalışmaların ardından yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Kalfaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Sezer Ayhan ile arkadaşı T.Y. (44), define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptı. Yaklaşık 20 metre uzunluğundaki dar tünele giren Ayhan’dan bir süre haber alamayan arkadaşı, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekiplerinin yanı sıra Aydın ve İzmir’den AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Tünel içinde mahsur kalan Ayhan’a ulaşmak için başlatılan çalışmalar yaklaşık 14 saat sürdü. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu Ayhan’ın cansız bedenine ulaştı.

ELEKTRİK KABLOLARI AYAĞINA DOLANINCA ÇIKAMADI

Ayhan’ın metan gazından etkilediği ve tünelin içinde çektikleri elektrik kablolarının ayağına dolandığı için çıkamadığı öğrenildi. Ayhan'ın cenazesi otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılırken, T.Y. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

