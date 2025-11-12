Cem Küçük ve Fatih Tezcan'dan şehitler üzerinden çirkin provokasyon! İBB'ye bağladılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan hava sahasında düştü.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), acı haberi verdi. MSB, 20 Türk askerinini, şehit olduğunu açıkladı.

Şehitler için gözyaşı döküldüğü ve hüzün havasının hakim olduğu sırada AKP'nin tanınan isimleri büyük bir provakasyona soyundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de hedef alması ile bilinen Fatih Tezcan, uçağın Ekrem İmamoğlu için düşürüldüğünü öne sürdü.

İBB İDDİANAMESİNİ ONLAR ÇIKARMIŞ, TEZCAN ÖYLE DEDİ

Tezcan, dün İBB iddianamesini 'çıkarmaları' nedeniyle uçağın saldırıya uğradığını iddia etti.

Tezcan, Batılı güçlerin, 'İmamoğlu'na sahip çıkmak' için 20 askerin şehit edildiği cümlelerini sarf etti.

Tezcan, skandal sözlerine de, kutlamalarda yapılan top atışı payelerini örnek vererek şehit düşen askerlerin aziz hatıralarına hakaret etti. Tezcan şunları sarf etti:

ŞEHİTLERİN AZİZ HATIRASINI PAYE ATIŞI SÖZLERİ İLE KİRLETTİ!

"İddianame çıkardık diye uçağımız indiriliyor, vuruluyor. 20 şehidimiz var. Arkasındaki İsrail, arkasındaki İngiltere, arkasındaki emperyalistler, Türk düşmanları, Türkiye düşmanları.

Hani bir kutlama olur da öyle bir şeyin paye ateş falan, top atışı falan olur, bilmem ne ya. Veya bir şey olur, bir cezalandırma olur ya gayrimeşru, da mafyada.

İddianame çıkıyor. 20 şehidimiz var. Bitmiyor. Kuzey Irak'ta Türklere saldırı var. Bitmeyecek.

Yeni bir 33 er planı üzerinde çalışmışlar. Planlamayı bitirmişler. İddianame açıklandığı anda "Ekrem İmamoğlu bizim çocuğumuzdur. Ona sahip çıkarız manasında saldırıyı" yapmışlar"

KÜÇÜK'E GÖRE DE MANİDARMIŞ

Cem Küçük benzer bir provokasyon girişiminde bulunmaya çalıştı. AKP iktidarı medyasından TGRT Haber'de bir programda Cem Küçük, uçağın kaza kırıma uğraması ile İBB iddianamesinin aynı güne denk düşmesini, 'Manidar' bulduğunu söyledi.

20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü? İşte ihtimaller ve o korkunç şüphe

Küçük'ün çirkin iması şöyle: