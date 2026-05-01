Mayısta kış havası: Bolu ve Düzce beyaza büründü

Yayınlanma:
Düzce ve Bolu'nun yüksek kesimlerinde mayıs ayında kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü bölgede Kardüz Yaylası ve Kartalkaya beyaza bürünürken, Bolu Valiliği sağanak ve kar yağışına karşı vatandaşlara tedbirli olunması yönünde uyarıda bulundu.

Bahar aylarının yaşandığı mayıs ayında, Bolu ve Düzce’nin yüksek rakımlı bölgelerinde hava sıcaklıklarının aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezlerinde sağanak yağış görülürken, zirvelerde kış mevsimini aratmayan görüntüler kaydedildi.

KARDÜZ YAYLASI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI

Düzce genelinde devam eden sağanak yağış, rakımın yükseldiği noktalarda yerini kar yağışına bıraktı. Gölyaka ilçesine bağlı olan ve 1830 rakımıyla bölgenin en yüksek noktalarından biri sayılan Kardüz Yaylası karla kaplandı.

Bölgede hava sıcaklığı 1 dereceye kadar gerilerken, mayıs ayında yağan karın ardından yaylada kartpostallık görüntüler oluştu.

KARTALKAYA ZİRVESİNDE KIŞ HAVASI ETKİLİ OLUYOR

Kar yağışının görüldüğü bir diğer merkez ise Bolu oldu. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini artıran soğuk hava, yağışın türünü değiştirdi. Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi ve çevresinde kar yağışı kaydedildi.

Sağanak yağışın ardından gelen kar yağışı ile birlikte dağların yüksek kesimleri beyaza büründü.

VALİLİKTEN HAVA KOŞULLARI UYARISI GELDİ

Bolu Valiliği, il genelinde etkili olan hava şartlarına dair yazılı bir açıklama yayımladı. Yapılan duyuruda, bugün itibarıyla şehir genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği ifade edildi.

Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının devam edeceği belirtilerek, vatandaşların ani hava değişimlerine ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaları istendi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

