ABD'nin ablukası ters tepti: Petrol düştü altın yükseldi

Küresel piyasalar, Ortadoğu’da hafta sonu sonuçsuz kalan müzakerelere rağmen "ateşkes uzayabilir" senaryosunu fiyatlamaya başladı.

ABD’de enflasyonun %3,3’e çıkması ve tüketici güveninin tüm zamanların en düşük seviyesine gerilemesi, Washington yönetimini barış masasına daha fazla iten bir unsur olarak görülüyor.

PETROLDE 'ABLUKA' ŞOKUNA RAĞMEN GERİLEME

Pazartesi günü Hürmüz Boğazı'nda başlayan ABD ablukası ve İran’ın "benzin 5 dolar olacak" tehditleriyle 104 dolara kadar tırmanan Brent petrol, bugün sabah saatlerinde yönünü aşağı çevirdi: 99 Dolar seviyelerinde denge arıyor.

ABD’deki ekonomik tablonun (düşük tüketici güveni) savaşı sürdürmeyi zorlaştırması ve ateşkes beklentisinin "daha baskın" senaryo haline gelmesi düşüşü beraberinde getirdi.

ALTIN VE BİTCOİN: GÜVENLİ LİMANLAR EL DEĞİŞTİRİYOR

Risk iştahının bir miktar geri gelmesiyle altın ve kripto para piyasalarında hareketlilik zirve yaptı:

ONS altın sabah saatleri itibarıyla 4.775 dolara yükseldi.

Gram altın, spot piyasada güne 6.865 TL'den başlarken, Kapalıçarşı'da fiziksel alım-satım 6.935 TL'den geçiyor.

Bitcoin (BTC) ise son 24 saatte 74.900 doları test ederek bir ayın zirvesine yöneldi. Dijital varlıklar, jeopolitik risklerin "dijital kaçış rampası" olmayı sürdürüyor.

ABD EKONOMİSİNDE 'TARİHİ' DİP

Piyasaların bu kadar "iyimser" olma çabasının arkasında ABD'den gelen felaket veriler yatıyor:

Tüketici Güveni: Michigan Üniversitesi verilerine göre nisanda 47,6 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Enflasyon: Mart ayında yıllık bazda %3,3'e yükselerek piyasayı zora soktu.