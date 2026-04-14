Abluka sürerken piyasalar yükseldi: Petrol de arttı

New York borsası, ABD ile İran arasında anlaşma yapılabileceği beklentileriyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı. Trump'ın "İran bu sabah bizi aradı, anlaşmak istiyor" açıklaması piyasalarda iyimserlik yaratırken, petrol fiyatları da yükseldi.

New York borsası, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü alıcılı bir seyirle kapattı. Yatırımcılar, Pakistan'daki görüşmelerde tarafların anlaşmazlığa düştüğü nükleer ve Hürmüz Boğazı konularında ilerleme kaydedilebileceğini fiyatladı.

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,63 artarak 48.218,25 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 6.886,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kazançla 23.183,74 puana ulaştı. Analistler, tarafların Pakistan'daki müzakerelerinden anlaşma çıkmaması ve Trump'ın abluka açıklamalarının tedirginlik yarattığını ancak anlaşma beklentileriyle piyasaların toparlandığını belirtti.

TRUMP: "İRAN BİZİ ARADI, ANLAŞMAK İSTİYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yeni bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu ima etti. Trump, "İran ile birçok konuda anlaştık, ama nükleer konusunda anlaşmadık, ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşmaz olmaz" dedi. ABD Başkanı ayrıca, "İranlıların bu sabah kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini" öne sürdü.

ABD-İran görüşmeleri çöktü petrol yine fırladıABD-İran görüşmeleri çöktü petrol yine fırladı

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABLUKA TEHDİDİ SÜRÜYOR

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde taraflar, özellikle nükleer materyaller ile Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında anlaşmazlığa düşmüştü. Trump, görüşmelere dair yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" bildirmişti. Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Trump, İran'ın elinde kalan gemilerin ablukayı uygulayan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulundu.

Altın geriledi petrol yükseldi: Analist önce baskıyı sonra kaybı açıkladı!Altın geriledi petrol yükseldi: Analist önce baskıyı sonra kaybı açıkladı!

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 artarak 98,13 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 97,82 dolara yükseldi.

KURUMSAL VE MAKRO VERİLER

Kurumsal tarafta Goldman Sachs'ın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine karşın yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ikinci el konut satışları martta yüzde 3,6 azalarak Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ekonomi
ABD-İran anlaşamadı: Piyasalar sarsıldı
ABD-İran anlaşamadı: Piyasalar sarsıldı
Merkez Bankası rekor zarar açıkladı, usta ekonomist nedenini söyledi
Merkez Bankası rekor zarar açıkladı, usta ekonomist nedenini söyledi