Abluka sürerken piyasalar yükseldi: Petrol de arttı

New York borsası, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserlikle haftanın ilk işlem gününü alıcılı bir seyirle kapattı. Yatırımcılar, Pakistan'daki görüşmelerde tarafların anlaşmazlığa düştüğü nükleer ve Hürmüz Boğazı konularında ilerleme kaydedilebileceğini fiyatladı.

ENDEKSLERDE YÜKSELİŞ

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,63 artarak 48.218,25 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 6.886,24 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,23 kazançla 23.183,74 puana ulaştı. Analistler, tarafların Pakistan'daki müzakerelerinden anlaşma çıkmaması ve Trump'ın abluka açıklamalarının tedirginlik yarattığını ancak anlaşma beklentileriyle piyasaların toparlandığını belirtti.

TRUMP: "İRAN BİZİ ARADI, ANLAŞMAK İSTİYORLAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlarken yeni bir anlaşmanın halen mümkün olduğunu ima etti. Trump, "İran ile birçok konuda anlaştık, ama nükleer konusunda anlaşmadık, ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşmaz olmaz" dedi. ABD Başkanı ayrıca, "İranlıların bu sabah kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini" öne sürdü.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA ABLUKA TEHDİDİ SÜRÜYOR

Hafta sonu Pakistan'da yürütülen görüşmelerde taraflar, özellikle nükleer materyaller ile Hürmüz Boğazı'nın kontrolü konularında anlaşmazlığa düşmüştü. Trump, görüşmelere dair yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" bildirmişti. Bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Trump, İran'ın elinde kalan gemilerin ablukayı uygulayan Amerikan deniz kuvvetlerine yaklaşması halinde "etkisiz hale getirileceği" tehdidinde bulundu.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 3 artarak 98,13 dolara, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise yüzde 1,3 artışla 97,82 dolara yükseldi.

KURUMSAL VE MAKRO VERİLER

Kurumsal tarafta Goldman Sachs'ın hisseleri, beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmesine karşın yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti. Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ikinci el konut satışları martta yüzde 3,6 azalarak Haziran 2025'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.