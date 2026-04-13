ABD-İran görüşmeleri çöktü petrol yine fırladı

ABD-İran görüşmeleri çöktü petrol yine fırladı
Hafta sonu Pakistan’daki barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanması ve ABD Donanması’nın İran limanlarına abluka uygulama hazırlıklarının devam etmesiyle birlikte ham petrol fiyatları Pazar günü sert yükseliş kaydetti. ABD ham petrolü varil başına 104 dolara yaklaşırken, Brent petrol de %7’nin üzerinde artış gösterdi.

Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD ile İran arasında yürütülen barış müzakerelerinden sonuç alınamazken, enerji piyasalarında tedirginlik artmaya devam ediyor.

PETROL FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ

Mayıs teslimi ABD ham petrol vadeli işlemleri, pazar günü saat 18.13 (ET) itibarıyla varil başına yüzde 8’e yakın artışla 104,20 dolara çıktı. Haziran teslimi uluslararası referans Brent ise yüzde 7 artışla 101,86 dolara yükseldi.

ABLUKA HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) daha önce yaptığı açıklamada, ordunun pazartesi günü saat TSİ 17.00’da İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğini abluka altına alacağını duyurmuştu. Komutanlık, ablukanın Arap Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanlarını kapsayacağını, ancak İran dışındaki limanlara giden gemilerin hedef alınmayacağını belirtmişti.

Başkan Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Dünyanın en iyisi olan ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya buradan çıkmaya çalışan tüm gemileri abluka altına alma sürecini başlatacak” ifadelerini kullanmıştı.

MÜZAKERELER BAŞARISIZ OLDU

ABD heyetine başkanlık eden Başkan Yardımcısı JD Vance, pazar günü yaptığı açıklamada, İran’ın nükleer silah peşinde olmayacağına dair “kesin bir taahhüt” vermemesi nedeniyle müzakerelerin başarısız olduğunu söyledi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD’nin “bu müzakere turunda İran heyetinin güvenini kazanamadığını” belirtti.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

