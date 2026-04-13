Son Dakika | ABD ordusundan İran'a abluka açıklaması
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı üzerine İran limanlarına yönelik deniz ablukasının 13 Nisan’da başlatılacağını bildirdi.
ABLUKA GİRİŞİMİ TÜM İRAN LİMANLARINI KAPSAYACAK
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Başkan’ın bildirisine uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacaktır"
‘TARAFSIZ UYGULANACAK’ İDDİASI
Açıklamanın devamında, ablukanın kapsamına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:
"Abluka, Arap Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanları da dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine karşı tarafsız bir şekilde uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir"
DENİZCİLERE UYARI
Açıklamada, abluka öncesinde ticari denizcilere resmi bildirim yapılacağı belirtilerek, şu uyarıda bulunuldu:
"Abluka başlamadan önce ticari denizcilere resmi bir bildirim yoluyla ek bilgi verilecektir. Tüm denizcilere, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı yaklaşımlarında faaliyet gösterirken Denizcilere Duyuru yayınlarını takip etmeleri ve köprü-köprü kanalı 16 üzerinden ABD deniz kuvvetleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edilir"