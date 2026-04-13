Son Dakika | ABD ordusundan İran'a abluka açıklaması

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı üzerine İran limanlarına yönelik deniz ablukasının 13 Nisan’da başlatılacağını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) güçleri, Başkan’ın bildirisine uygun olarak, 13 Nisan saat 10.00’da (TSİ 17.00) İran limanlarına giren ve çıkan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulamaya başlayacaktır"

Trump'ın 'Hürmüz' tehdidine İran'dan sert yanıt: Savaşırsanız biz de savaşırız

Açıklamanın devamında, ablukanın kapsamına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Abluka, Arap Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanları da dahil olmak üzere, İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buradan ayrılan tüm ülkelerin gemilerine karşı tarafsız bir şekilde uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, Hürmüz Boğazı'ndan geçerek İran dışındaki limanlara giden veya bu limanlardan gelen gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir"