Trump'ın 'Hürmüz' tehdidine İran'dan sert yanıt: Savaşırsanız biz de savaşırız

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ile İran arasında 21 saat süren müzakere görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından ABD Başkanı Donalt Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki "sözünü tutmadığını" iddia ederek, Hürmüz'ü mayınlardan temizleyeceğini duyurmuştu.

Trump, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İranlıların boğaza döşediği mayınları imha etmeye başlayacağız. Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek" ifadelerini kullanarak ABD Donanmasının Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma sürecini başlatacağını da söylemişti. Açıklamasında ayrıca, "Abluka yakında başlayacak. Bu ablukaya başka ülkeler de katılacak" diyen Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı'nı "bloke etmesine" NATO ve Körfez ülkelerinin de destek olacağını öne sürmüştü.

DEVRİM MUHAFIZLARINDAN TEHDİDE SERT YANIT

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise Trump'ın tehdit dolu açıklamalarına, sosyal medya X hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntülerin paylaşıldığı mesajda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin "Yapılacak herhangi bir yanlış hamle düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" ifadelerine yer verildi.

Paylaşılan görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü.

Görüntülerle birlikte yayımlanan açıklamadaysa "Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak her hangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek" denildi.

MECLİS BAŞKANI Kalibaf DA KARŞILIK VERDİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalibaf, "İran'ın iyi niyetini göstermek için çok iyi girişimlerde bulunduk ve bu müzakerelerde ilerleme sağlanmasına yol açtı. Eğer savaşırsanız biz de savaşırız, eğer mantıkla gelirseniz biz de mantıkla cevap veririz" dedi.