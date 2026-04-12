İran müzakerelere kapıyı kapattı! Savaş sesleri yeninden yükseliyor

ABD ile İran arasında Pakistan'da yürütülen doğrudan görüşmelerin ardından Tahran yönetimi yeni bir müzakere masası kurmayacağını duyurdu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, 21 saatlik görüşme trafiğinin ardından anlaşmaya varılamadığını açıklarken, İran tarafı ABD'yi "askeri yollarla kazanamadığını masada istemekle" suçladı.

İran basınında yer alan bilgilere göre Tahran yönetimi, ABD ile yeni bir müzakere turu planlamıyor. Fars Haber Ajansı'nın müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran'ın Washington ile yeni bir görüşme süreci düzenleme niyetinde olmadığı bildirildi. Söz konusu kaynak, ABD heyetinin müzakere masasından ayrılmak için bir bahane aradığını ve bu durumun Washington'un beklentilerini düşürme konusundaki isteksizliğini yansıttığını öne sürdü.

"ASKERİ YOLLARLA ELDE EDİLEMEYEN KAZANIMLAR TALEP EDİLDİ"

Müzakere sürecine dair Tahran kanadından gelen iddialar, görüşmelerin tıkanma noktasını işaret etti. İranlı kaynak, ABD'nin müzakereler sırasında savaş sürecinde askeri yollarla elde edemediği kazanımları masada talep ettiğini savundu. İran medyasında yer alan haberlerde, İslamabad'daki görüşmelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının temel nedeni olarak "ABD'nin aşırı talepleri" gösterildi.

JD VANCE: ANLAŞAMADAN ABD'YE GERİ DÖNÜYORUZ

Diplomatik temasların diğer tarafında yer alan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıkladı. Sürecin 21 saat sürdüğünü belirten Vance, şu ifadeleri kullandı:

"21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz."

ANLAŞMAZLIĞIN GEREKÇESİ: AŞIRI TALEPLER İDDİASI

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü. Tarafların karşılıklı açıklamaları, bölgedeki diplomatik sürecin yeni bir belirsizliğe girdiğini gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

