Altın geriledi petrol yükseldi: Analist önce baskıyı sonra kaybı açıkladı!

Yayınlanma:
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının 100 doları aşmasıyla enflasyon korkusu geri döndü. KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Dolar ve petrol altını baskılıyor" uyarısında bulunurken, altın yatırımcısı Fed’in faiz indirimi hayallerini şimdilik rafa kaldırdı.

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası, jeopolitik gerilimlerin ve enerji fiyatlarındaki şok yükselişin etkisiyle sert bir geri çekilme yaşadı.

Ateşkes umutlarının zayıflamasıyla birlikte altın, son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

ONS ALTIN 4 BİN 712 DOLARA GERİLEDİ

Spot altın, haftaya yüzde 0,8’e yakın bir düşüşle başlayarak ons başına 4 bin 712 dolara kadar indi. Bu seviye, 7 Nisan’dan bu yana görülen en düşük nokta olarak kaydedildi. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1 kayıpla 4 bin 742 dolardan işlem gördü.

ANALİST TİM WATERER: "PETROL VE DOLAR ALTINI BASKILIYOR"

Piyasalardaki bu düşüşü yorumlayan KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ateşkes umutlarının zayıflamasının fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Türkiye kıymetli metaller sektöründe yeni dönem: Altın Rafinerileri Derneği kurulduTürkiye kıymetli metaller sektöründe yeni dönem: Altın Rafinerileri Derneği kuruldu

Waterer, "Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altını yeniden baskı altına aldı" diyerek, 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrasında altın fiyatlarının toplamda yüzde 11'den fazla değer kaybettiğini vurguladı.

PETROL 100 DOLARI AŞTI, FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir ablaka haberiyle petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkması, piyasalardaki tüm dengeleri değiştirdi.

Enflasyon Korkusu: Tim Waterer’a göre petrolün 100 doları aşması, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına yönelebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Fed Senaryosu: Savaş öncesi beklenen iki faiz indirimi ihtimali zayıflarken, yüksek faiz ortamı getiri sunmayan altını yatırımcı gözünde daha az cazip hale getiriyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons tarafındaki düşüş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Gram altın, yeni haftaya yüzde 0,6 kayıpla 6 bin 774 lira seviyesinden merhaba dedi.

Diğer değerli metallerde de gümüş yüzde 2,2 ve platin yüzde 0,5 değer kaybederken, paladyum yüzde 1 yükselişle ayrıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ekonomi
Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi
Dünya Altın Konseyi kaybı açıkladı: Böylesi görülmedi
Yeni nesil emekliler: Bir yasayla hayatları çıkmaza girdi!
Yeni nesil emekliler: Bir yasayla hayatları çıkmaza girdi!
Türk balına talep patladı: 31 ülkede alıcı buldu
Türk balına talep patladı: 31 ülkede alıcı buldu