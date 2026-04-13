Altın geriledi petrol yükseldi: Analist önce baskıyı sonra kaybı açıkladı!

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası, jeopolitik gerilimlerin ve enerji fiyatlarındaki şok yükselişin etkisiyle sert bir geri çekilme yaşadı.

Ateşkes umutlarının zayıflamasıyla birlikte altın, son bir haftanın en düşük seviyelerine geriledi.

ONS ALTIN 4 BİN 712 DOLARA GERİLEDİ

Spot altın, haftaya yüzde 0,8’e yakın bir düşüşle başlayarak ons başına 4 bin 712 dolara kadar indi. Bu seviye, 7 Nisan’dan bu yana görülen en düşük nokta olarak kaydedildi. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1 kayıpla 4 bin 742 dolardan işlem gördü.

ANALİST TİM WATERER: "PETROL VE DOLAR ALTINI BASKILIYOR"

Piyasalardaki bu düşüşü yorumlayan KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, ateşkes umutlarının zayıflamasının fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Waterer, "Dolar ve petrol fiyatlarındaki yükseliş altını yeniden baskı altına aldı" diyerek, 28 Şubat'ta başlayan savaş sonrasında altın fiyatlarının toplamda yüzde 11'den fazla değer kaybettiğini vurguladı.

PETROL 100 DOLARI AŞTI, FAİZ BEKLENTİLERİ DEĞİŞTİ

Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası bir ablaka haberiyle petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerine çıkması, piyasalardaki tüm dengeleri değiştirdi.

Enflasyon Korkusu: Tim Waterer’a göre petrolün 100 doları aşması, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için faiz artırımlarına yönelebileceği beklentisini güçlendiriyor.

Fed Senaryosu: Savaş öncesi beklenen iki faiz indirimi ihtimali zayıflarken, yüksek faiz ortamı getiri sunmayan altını yatırımcı gözünde daha az cazip hale getiriyor.

GRAM ALTINDA SON DURUM

Ons tarafındaki düşüş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da aşağı çekti. Gram altın, yeni haftaya yüzde 0,6 kayıpla 6 bin 774 lira seviyesinden merhaba dedi.

Diğer değerli metallerde de gümüş yüzde 2,2 ve platin yüzde 0,5 değer kaybederken, paladyum yüzde 1 yükselişle ayrıştı.