Avrupa ülkesi gıda sıkıntısına hazırlanıyor! Korkutan Haziran 2026 senaryosu

İran'daki savaş, market raflarını BOŞ bırakma tehdidi oluşturuyor: Panik başladı, gizli operasyon provası yapıldı. İngiliz hükümetinin analizine göre, tüketiciler önümüzdeki aylarda et gibi ürünlerin tedarikinde azalmayla karşı karşıya kalabilirler. 22 Nisan’da sona erecek ateşkesin ardından Avrupa'yı bekleyen gıda kıtlığı riski, rafların boşalmasından çok daha derin bir "karbondioksit" krizine dayanıyor. İngiliz hükümetinin analizine göre, 22 Nisan 2026'da ateşkes biter ve Hürmüz Boğazı tamamen kapanırsa mevcut karbondioksit (CO2) ve dondurulmuş gıda stokları yaklaşık 8 ila 10 hafta daha idare edebiliyor. Nisan sonundan itibaren saymaya başladığınızda, Haziran ayı stokların tamamen "sıfırı tükettiği" ve tedarik zincirinin koptuğu fiziksel sınıra denk geliyor.

İşte Başbakanlık koridorlarında yankılanan o ürkütücü gıda provası...

Hürmüz Boğazı ablukasının ve İran'daki devam eden çatışmanın gıda endüstrisi için hayati önem taşıyan İngiltere'de karbon açığına yol açabileceği endişeleri artıyor. İngiliz hükümetinin bir analizine göre, bunun sonucunda önümüzdeki aylarda süpermarketlerde et de dahil olmak üzere bazı ürünlerde kıtlık yaşanabilir.

Şu anda İran ve ABD Donanması, dünyanın petrol arzının beşte birinin geçtiği önemli deniz yolu olan Hürmüz Boğazı'nı bloke etmiş durumda. Barış görüşmeleri çıkmaza girdi ve iki haftalık ateşkes 22 Nisan'da, yani bir haftadan kısa bir süre sonra sona eriyor; bu da çatışmaların devam edebileceği anlamına geliyor.

İran'ın Yemen'deki müttefikleri olan Husilerin de savaşa katılarak Bab el-Mandeb Boğazı da dahil olmak üzere daha fazla abluka uygulayabileceği endişeleri artıyor. Bu boğaz, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı üzerinden Hint Okyanusu ile Akdeniz arasında stratejik bir bağlantı noktasıdır. Basra Körfezi'nden Süveyş Kanalı veya Sumed boru hattı üzerinden geçen petrol ve doğal gaz ihracatının çoğu hem Bab el-Mandeb hem de Hürmüz Boğazı'ndan geçmektedir.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması, karbondioksit kıtlığına yol açabilir ve bu da piyasalardaki tüm gıda maddelerinin bulunabilirliğini etkileyebilir. "Mirror" gazetesinin yetkililere atıfta bulunarak vurguladığı gibi, mağazalardaki ürün çeşitliliği azalabilir ve bu gıdalar arasında "et" de yer alabilir.

Times gazetesi, İngiliz Başbakanı Keir Starmer'ın kabinesi, Hazine ve Savunma Bakanlığı da dahil olmak üzere üst düzey yetkililerin, "Dönüm Noktası Tatbikatı" kod adlı bir etkinlikte İngiliz sanayisi üzerindeki potansiyel etkileri göz önünde bulunduran senaryoları gizlice prova ettiklerini bildirdi. Tatbikatta kullanılan senaryo, Haziran 2026'da geçiyordu ve boğazın hala açık olmadığı ve İran ile Amerika arasında kalıcı bir barış anlaşmasına varılmadığı varsayımına dayanıyordu.

İKİ SEKTÖR İLK ETKİLENENLER OLACAK:

Tarım ve konaklama sektörleri muhtemelen ilk etkilenen ancak en ağır darbeyi alacak sektörler olacak, çünkü karbondioksit gıdaların raf ömrünü uzatmak için kullanılıyor. Gazın gazlı içecek yapımında kullanılması nedeniyle bira fabrikaları da etkilenecektir. Hükümet yetkilileri, en kötü senaryonun bir tahmin değil, normal hükümet planlamasının bir parçası olduğunu vurguluyor.

- Geçtiğimiz ay, Teesside'deki Ensus biyoyakıt tesisini geçici olarak yeniden faaliyete geçirerek İngiltere'nin önemli karbondioksit stoklarını güvence altına almak için kararlı adımlar attık ve Orta Doğu'daki olayların sonuçlarıyla başa çıkmak için iş gruplarıyla yakın iş birliği içinde çalışmaya devam ediyoruz. En kötü senaryolar, uzmanlar tarafından kullanılan bir planlama aracıdır ve gelecekteki olayların bir tahminini temsil etmez, açıklaması yaptı hükümet sözcüsü.