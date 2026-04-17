İspanya devinden Türkiye uyarısı

İspanya devinden Türkiye uyarısı
İspanya'lı dev BBVA Research, Türkiye ekonomisi için 2026 yılı büyüme hedeflerinin kağıt üstünde kalabileceği uyarısında bulundu.

İspanya merkezli uluslararası finans kuruluşu BBVA Research tarafından yayımlanan son rapor, Türkiye ekonomisinin GSYH (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla) büyüme görünümüne dair karanlık bir tablo çizdi.

Rapora göre, Ortadoğu’da patlak veren çatışmaların öncesinde dahi zayıflık sinyalleri veren Türkiye ekonomisi, savaşın derinleşen etkileriyle birlikte sert bir dengelenme süreciyle karşı karşıya kalabilir.

ÜRETİMDE DURAKLAMA DÖNEMİ VE SEKTÖREL ÇÖKÜŞ

Raporda, sanayi ve inşaat sektörlerinde belirgin bir durgunluk yaşandığı vurgulanırken, sadece hizmetler sektöründe mütevazı bir toparlanma olduğu belirtildi. Mart ayına ilişkin öncü veriler; siparişler, üretim ve genel beklentilerde keskin bir bozulmayı teyit ediyor.

Üretimin kalbinde istihdam eridiÜretimin kalbinde istihdam eridi

2026 yılının ilk çeyreği (Ocak-Mart dönemi) için hesaplanan aylık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) göstergeleri, yıllık bazda ancak yüzde 2,7; çeyreklik bazda ise yüzde 0,5 civarında bir büyümeye işaret ediyor.

HALKIN TÜKETİMİ KISILDI, TALEP ÇAKILDI

Üretim görünümündeki bu zayıflığın temel nedeni olarak talep koşullarındaki kötüleşme gösterildi. Stoklar dışarıda tutulduğunda, halkın harcamalarını yansıtan özel tüketim öncülüğündeki iç talebin çeyreklik bazda daraldığı tespit edildi. Dış talebin ise yılın ilk çeyreğinde büyümeye negatif katkı yapması bekleniyor. Raporda, sıkı finansal koşulların milyonların tüketim iştahını baskılamaya devam edeceği, küresel talepteki zayıflık nedeniyle ihracatın da yerinde sayacağı öngörüldü.

PETROL ŞOKU BÜYÜMEDEN ÇALIYOR

Savaşın enerji maliyetleri üzerindeki faturası da raporda matematiksel bir veriyle sunuldu. Yapılan hesaplamalara göre, arz şoku kaynaklı petrol fiyatlarındaki her yüzde 10’luk artış, bir yıl içinde ekonomik büyümeyi yaklaşık 0,3 puan aşağı çekiyor.

Enerji ve tedarik zinciri şokları göz önüne alındığında, 2026 yılı büyüme tahmini üzerindeki risklerin her geçen gün daha da arttığı kaydedildi.

SIKI PARA POLİTİKASI DAHA UZUN SÜRECEK

BBVA Research, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri üzerindeki potansiyel baskı, yüksek enflasyon beklentileri ve kemikleşmiş ana enflasyon eğilimi nedeniyle sıkı para politikası duruşunun öngörülenden daha uzun süre korunması gerektiğini belirtti.

İkinci çeyrekte bir ateşkes sağlansa bile, tedarik zincirlerinin normalleşme hızı ve kalıcılık konusundaki belirsizlikler, ekonomik tablo için iyimser bir hava yaratmıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

