Anket sonuçlandı: Faiz beklentisi belli oldu

AA Finans tarafından düzenlenen ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu, Merkez Bankası’nın faizi yüzde 37 seviyesinde sabit tutacağını öngördü.

AA Finans’ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 22 Nisan Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi sonuçlandı.

37 ekonomistin katılımıyla yapılan çalışma, piyasa profesyonellerinin faiz rotasındaki bölünmüşlüğünü ve genel beklentisini ortaya koydu.

EKONOMİSTLERİN ÇOĞUNLUĞU 'SABİT' DEDİ

Anket sonuçlarına göre, katılımcı ekonomistlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 37 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde oluştu.

Ankete dahil olan 37 uzmandan 22'si, bankanın bu ay herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğini tahmin ediyor. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan toplantıda da faiz oranları değiştirilmeyerek yüzde 37'de bırakılmıştı.

15 EKONOMİSTTEN 'YUKARI' TAHMİNİ

Piyasadaki hakim görüş faizin sabit kalacağı yönünde olsa da, enflasyonist baskıların devam etmesi nedeniyle bir grup ekonomist artış bekliyor.

100 baz puan artış: 1 ekonomist faizlerin 1 puan yükseltilmesini öngörüyor.

300 baz puan artış: 14 ekonomist ise bankanın elini daha sert tutarak faizi 3 puan artıracağını tahmin ediyor.

Bu durum, piyasanın bir kesiminin mevcut faiz oranlarını yükselen fiyatlar karşısında yetersiz bulduğunu kanıtlıyor.

YIL SONU TAHMİNİ ÇELİŞKİYE İŞARET EDİYOR

Ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 33 olarak hesaplandı. Mevcut yüzde 37'lik oranın yıl sonunda yüzde 33'e ineceği beklentisi öne çıktı.

Enflasyon beklentileri yükselirken faizin düşeceği öngörüsü dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
