Açlık sınırı 33 bin lirayı geçti

Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM), Nisan 2026 dönemine ait açlık ve yoksulluk sınırı verilerini kamuoyuyla paylaştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ve internet fiyatları üzerinden yapılan hesaplamalar, Türkiye’de bir ailenin sadece karnını doyurabilmesi için gereken tutarın dahi ulaşılmaz bir noktaya geldiğini kanıtlıyor.

AÇLIK SINIRI 33 BİN LİRAYI GEÇTİ

Dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması, yani açlık sınırı 33 bin 369 lira olarak hesaplandı.

Ancak kriz sadece mutfakla sınırlı değil. Eğitim, sağlık, barınma, ısınma ve ulaşım gibi tüm temel giderler eklendiğinde ortaya çıkan yoksulluk sınırı ise 109 bin 630 lira seviyesine ulaştı.

Bu rakamlar, tek bir asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca hanenin "açlık" sınırının bile yarısında kaldığını acı bir şekilde gösteriyor.

GÜNLÜK MUTFAK MASRAFI 1.112 LİRA

Araştırma, dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafı için her gün cebinden 1.112 lira çıkarması gerektiğini ortaya koydu. Günlük harcama tablosunda en ağır yükü, çocukların gelişimi için hayati önem taşıyan süt ve süt ürünleri oluşturdu:

TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı belli oldu

Süt ve Süt Ürünleri: Günlük 325,4 TL (Payı %29,3)

Sebze ve Meyveler: Günlük 285,34 TL (Payı %25,7)

Et, Yumurta ve Kurubaklagil: Toplam payı %27,3. Bu grupta kırmızı et, tavuk ve balık için 229,69 TL, yumurta için 27,33 TL harcanması gerekiyor.

Ekmek ve Tahıllar: Günlük 84 TL ekmek, 15,52 TL ise diğer tahıllar (pirinç, makarna vb.) için ayrılmalı.

Yağ ve Şeker: Günlü katı ve sıvı yağlar için 54,59 TL, şekerli ürünler için ise 43,81 TL bütçe ayrılması şart.

SAĞLIKLI BESLENMEK 'LÜKS' OLDU

Harcama gereksinimi, aile bireylerinin yaşına ve cinsiyetine göre de değişiklik gösteriyor. Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için aylık mutfak masrafı; 15-18 yaş arası bir genç için 9 bin 370 lira, yetişkin bir erkek için 9 bin 131 lira, yetişkin bir kadın için 8 bin 767 lira ve 4-6 yaş arası bir çocuk için 6 bin 101 lira olarak belirlendi.

Raporda, özellikle gelişim çağındaki gençlerin süt ürünlerine, küçük çocukların ise yumurtaya erişiminin hayati önemde olduğu ancak artan maliyetlerin bu erişimi imkansız kıldığı vurgulandı.