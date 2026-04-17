Hürmüz açıklaması sonrası piyasalar coştu

New York borsası Hürmüz Boğazı'nın açıldığının duyurulması üzerine haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,43 artarak 48.788,81 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,47 artışla 7.074,55 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,98 kazançla 24.338,01 puana ulaştı.

Hürmüz Boğazı'nın ticari gemilerin geçişine açıldığının duyurulması sonrasında pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump dün İsrail ile Lübnan'ın 10 günlük bir ateşkes konusunda mutabık kaldıklarını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de bugün Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını belirtti.

DENİZ ABUKASI DEVAM EDECEK

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, "İran (Hürmüz) boğazın tamamen açık olduğunu ve geçişe tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Trump, diğer bir paylaşımında ise boğazdaki İran'a yönelik deniz ablukasının anlaşma yüzde 100 tamamlanana kadar geçerliliğini koruyacağını kaydetti.

Anlaşma maddelerin çoğunun halihazırda müzakere edildiğine işaret eden Trump, sürecin hızlı ilerleyeceğini ifade etti.

PETROL FİYATLARI SERT DÜŞTÜ

Bu gelişmelerle, Brent petrolün vadeli varil fiyatı, TSİ 16.40 itibarıyla yaklaşık yüzde 11 azalarak 88,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 11,5 azalışla 83,78 dolardan alıcı buldu.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu açıklayan Netflix'in geliri ve karı, ilk çeyrekte beklentileri aştı. Buna karşın şirketin hisseleri, ikinci çeyrek gelir tahmininin beklentilerden zayıf kalması sonrasında yüzde 10'dan fazla değer kaybetti. (AA)

